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Клубы РПЛ обсуждают досрочное завершение сезона

сегодня, 08:27

Клубы Российской Премьер-Лиги обсуждают перенос 28-го, 29-го и 30-го туров чемпионата России на возможные даты в марте и апреле.

По информации источника, лига планирует завершить чемпионат России на месяц раньше – в конце апреля, чтобы минимизировать риски от возможного ухода легионеров. Сейчас РПЛ и клубы раздумывают, куда возможно перенести 28-й, 29-й и 30-й туры чемпионата, которые запланированы в мае.

Согласно нынешнему календарю, матчи 28-го тура должны пройти 5-6 мая, игры 29-го тура – 12-13 числа, а 30-го – 20-21 мая.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 15:03
Через месяц самолёты перестанут летать, и сомневаюсь, что какие-то клубы будут перемещаться на ж/д или автобусами. К тому же без еврокубков смысла во всём этом нету...
vinyardrip
vinyardrip ответ war4ar (раскрыть)
сегодня в 14:04
Доигрывать. Деды не резиновые, бункеры делали узбеки-таджики(не в обиду вам ребят, со многими общался) и... всем счастье
армеец 62
армеец 62
сегодня в 13:32, ред.
А зенит то больше всех этого хочет. Ведь если уедут все легионеры, то зенит станет таким же как и вчерашний камаз...
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:28
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 13:11
    ФНЛ на максималках, играть для себя будем
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 12:50
    Зачем ???
    До следующий 7:1 ещё минимум полгода...
    К чему такая спешка ??
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 12:44
    вот отменили бы лимит на легионеров - некоторые клубы вообще исчезли бы...
    МапС
    МапС
    сегодня в 12:40
    А в мае начать новый чемп по системе весна-осень. Ситуация позволяет.
    санек002
    санек002 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    сегодня в 12:19
    наверное это и правильно!завершить сезон а там все равно мне кажется всё кончится!без россии они просто ноли !это я про европу!некоторые уже начали скулить и жаловаться на санкции
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 12:03
    Так там после ухода легионеров играть будет не кому!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 11:50
    Интересно поразмышлять о будущем российского футбола. У него нет будущего...
    Gadyukin
    Gadyukin ответ liverpool-today (раскрыть)
    сегодня в 11:43
    Та зениту скоро лапти. У газпрома денег нет почти. Санкции там убьют все, что не раскрадено до сих пор.
    Gadyukin
    Gadyukin ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 11:43
    За это вообще не парься. После санкций там уже на футбол у газпрома денег не останется.
    Gadyukin
    Gadyukin
    сегодня в 11:32
    Пацаны, а что такое? Из Украины доступ на Соккер перекрыли почему-то. Только с ВПН.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 11:25
    Давайте без паники доиграем этот чемпионат по графику, а там сама жизнь подскажет. Не хотелось бы предоставить радость кому то от приостановки и досрочного завершения.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:25
    эх, щас бы под шумок расформировать Зенит
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:02
    Нехрен метаться,надо играть.Альтернатива-вообще закройте профессиональный футбол.Будем играть во дворах.А драные гастарбайтеры пусть на выезде из РФ запишут себе на память задорный песняк любимого частью российского общества Шнура : "Ехай на..."".
    4RT
    4RT
    сегодня в 10:53
    К дуракам и дорогам добавился футбол
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 10:39, ред.
    Играть надо и переходить на весну - осень. Просто поплотнее туры сделать. А легионеры, кто не боится тот останется, а остальные пусть едут.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ Сергей Грибачев 1 (раскрыть)
    сегодня в 10:38
    Какая разница весна-осень или осень-весна? Круги просто местами поменяли и все. Надо либо манежи строить, либо уплотнять календарь, чтобы не играть в декабре и феврале
    Сергей Грибачев 1
    Сергей Грибачев 1
    сегодня в 10:20
    Надо спокойно переходить на схему Весна-осень, как единственно подходящую для нашего климата. А также допустить крымские клубы во 2-ю лигу.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 10:16
    ну если решают такой вопрос, значит есть основание...
    greck
    greck
    сегодня в 09:57
    да...теперь даже с африканского континента не захотят ехать в страну 4-го мира....в очередях за продуктами стоять....
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:44
    можно и не спешить, а жить в реальном времени и развивать свой футбол...
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 09:41
    Не все же уедут
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 09:39
    Поскорей отдохнуть конечно хочется
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 09:36
    Лично я не считаю, что в такой ситуации надо заморачиваться с легами кто хочет пусть п..дует а тем кто решит остаться будем рады.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:23
    Деньги по контрактам за недоигранную треть сезона будут болельщикам перечислять ???
    Если так - то надо завершать.....
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 09:23
    Плотнее график будет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:21
    Как-нибудь надо выкручиваться...
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