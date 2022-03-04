Клубы РПЛ обсуждают досрочное завершение сезона

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сегодня, 08:27

Клубы Российской Премьер-Лиги обсуждают перенос 28-го, 29-го и 30-го туров чемпионата России на возможные даты в марте и апреле.

По информации источника, лига планирует завершить чемпионат России на месяц раньше – в конце апреля, чтобы минимизировать риски от возможного ухода легионеров. Сейчас РПЛ и клубы раздумывают, куда возможно перенести 28-й, 29-й и 30-й туры чемпионата, которые запланированы в мае.

Согласно нынешнему календарю, матчи 28-го тура должны пройти 5-6 мая, игры 29-го тура – 12-13 числа, а 30-го – 20-21 мая.