Хачатурянц: «Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол»

Глава РПЛ считает, что футболисты не имеют право критиковать судей в грубой форме.

Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне? Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность, попросил бы футболистов контролировать такие моменты.