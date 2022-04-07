Хачатурянц: «Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол»

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц считает, что футболисты не имеют право критиковать судей в грубой форме.
Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне? Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность, попросил бы футболистов контролировать такие моменты.
Ранее стало известно, что арбитр Игорь Панин может быть отстранён от судейства.
Ашот Хачатурянц с 2019 года руководил судейским комитетом Российского футбольного союза, а также возглавлял экспертную судейскую комиссию при президенте Союза Александре Дюкове. И в своё правление он не стал изменять отношение игроков к судьям. Нередко мы видели как во время матча игроки всей командой подбегали к судье и материли его на чём свет стоит. И судьи боялись удалить игроков, так как такие как Хачатурянц сами бесхребетные и боятся скандалов. А вот возьми удали одного, другого один раз второй и в следующий раз они задумаются, а стоит ли себя так вести.
Единственное, что могут такие как Хачатурянц это сказать, что это нехорошо. А если за это могут только пожурить, значит и дальше будут так делать. Рыба гниёт с головы господин Ашот Хачатурянц!
Ашот Хачатурянц с 2019 года руководил судейским комитетом Российского футбольного союза, а также возглавлял экспертную судейскую комиссию при президенте Союза Александре Дюкове. И в своё правление он не стал изменять отношение игроков к судьям. Нередко мы видели как во время матча игроки всей командой подбегали к судье и материли его на чём свет стоит. И судьи боялись удалить игроков, так как такие как Хачатурянц сами бесхребетные и боятся скандалов. А вот возьми удали одного, другого один раз второй и в следующий раз они задумаются, а стоит ли себя так вести.
Единственное, что могут такие как Хачатурянц это сказать, что это нехорошо. А если за это могут только пожурить, значит и дальше будут так делать. Рыба гниёт с головы господин Ашот Хачатурянц!