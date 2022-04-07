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Хачатурянц: «Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол»

07 апреля 2022, 17:30

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц считает, что футболисты не имеют право критиковать судей в грубой форме.

Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне? Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность, попросил бы футболистов контролировать такие моменты.

Ранее стало известно, что арбитр Игорь Панин может быть отстранён от судейства.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
07 апреля 2022 в 20:49
Эх, жаль Вернблум уехал!
протон
протон
07 апреля 2022 в 20:40
Был на этом матче , Акинфеев просто сожрал Панина, НО! Там все было по делу , Магнуссона толкнули на сыгравшего на выходе Акинфеева, и тот получил удар в голову коленом, на что Панин никак не отреагировал.
SHMEL
SHMEL ответ Я - Спартаковец (раскрыть)
07 апреля 2022 в 19:37
Сам-то понял что написал? Это Акинфеев посредственный вратарь? Кто же тогда все остальные в нашем чемпионате....Я понимаю, что ты спартаковец, но не до такой же степени...
Я - Спартаковец
Я - Спартаковец
07 апреля 2022 в 19:24
В тихом омуте черти водятся. Это про акинфеева. И это истеричное недостойное поведение уже не в первый раз. Возомнил себя непонятно кем и всегда руки вверх безхребетный. Еще раз доказывает эта ситуация что он посредственный вратарь, но проангажированный промоутером.
Возвеличенное хамство акинфеева многие не раз видят и подтверждают.
Capral
Capral ответ KTS22 (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2022 в 18:49
И возможно, даже ногами....
Capral
Capral
07 апреля 2022 в 18:47, ред.
Ну конечно, давайте вообще на всё закроем глаза, и пусть они, и дальше убивают футбол. Зато, всё будет чинно, благородно.
Байкал-38
Байкал-38
07 апреля 2022 в 17:58
Да вроде правильно всё говорит Ашот Хачатурянц, но хочется спросить у самого Ашота, почему именно он допустил такое отношение к судьям?
Ашот Хачатурянц с 2019 года руководил судейским комитетом Российского футбольного союза, а также возглавлял экспертную судейскую комиссию при президенте Союза Александре Дюкове. И в своё правление он не стал изменять отношение игроков к судьям. Нередко мы видели как во время матча игроки всей командой подбегали к судье и материли его на чём свет стоит. И судьи боялись удалить игроков, так как такие как Хачатурянц сами бесхребетные и боятся скандалов. А вот возьми удали одного, другого один раз второй и в следующий раз они задумаются, а стоит ли себя так вести.
Единственное, что могут такие как Хачатурянц это сказать, что это нехорошо. А если за это могут только пожурить, значит и дальше будут так делать. Рыба гниёт с головы господин Ашот Хачатурянц!
ermak6848
ermak6848
07 апреля 2022 в 17:43
Ашот! А ми как то обетом и не знал - просветил однако..вах..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
07 апреля 2022 в 17:37
Не знаю что сказал Игорь Акинфеев Игорю Панину ( как капитан он имеет право разговора с судьёй), но думаю, что то не ласковое, чудил Панин отменно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 апреля 2022 в 17:31
Не только судей,но и вообще ни кого!
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