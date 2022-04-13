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Анчелотти добирается до 1/2 финала ЛЧ 4 десятилетия подряд

13 апреля 2022, 08:14

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Челси».

Любопытно, что рулевой «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, которой доходил до полуфинала данного турнира четыре десятилетия кряду.

В 1999 году Анчелотти дошел до полуфинала с «Ювентусом», в 2003-м, 2005-м, 2006-м и 2007-м — с «Миланом», в 2014-м, 2015-м и 2022-м — с «Реалом».

Анчелотти добирается до 1/2 финала ЛЧ 4 десятилетия подряд

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
14 апреля в 00:41
Но как только видит Барселону, то сразу 3:4, 0:4....
Alice Tract
Alice Tract ответ Знатог (раскрыть)
13 апреля в 21:38
Мсье продолжает не понимать разницу между "2 тысячелетия" и "в 2 тысячелетиях". Такие вещи учили понимать еще в школе. В вашем случае - в прошлом тысячелетии.
Знатог
Знатог ответ Alice Tract (раскрыть)
13 апреля в 21:24
Если этот Заголовок математически верен, то я работаю на заводе 2 тысячелетия.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
13 апреля в 21:00
Хорошее достижение
witynchik
witynchik
13 апреля в 20:57
Папа Карло, огромное спасибо тебе а то, что ты сделал для Великого Милана!!!
dok66
dok66
13 апреля в 17:56
Дать бы ему Вильяреал, скоко бы он добился . Вотм в чем вопрос
протон
протон
13 апреля в 16:53
Если Анчи возьмёт Ла Лигу, и станет при этом первым тренером, который не только добирался до полуфиналов ЛЧ в 4 десятилетиях, но и брал национальные чемпионаты топ-5 лиг - это будет ВЕЛИЧАЙШЕЕ достижение!
Великий Папа Карло!
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 13:33
С такими командами грех не добираться.
Муслим90
Муслим90
13 апреля в 12:08
Только вчера он чуть не проиграл из за своей трусливой тактики
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 апреля в 12:04
Оно всё так...ПО ЛОГИКЕ. Но в ЛЧ, как мы видим, полнота состава, равно как и стоимость игроков не всегда являются определяющими факторами. ИМХО. Тут скорее на первый план, при прочих равных, выходит стартовый план/тактика на игру, равно как и индивидуальное превосходство игроков по позиции..., что Реал в обоих противостояниях продемонстрировал на фоне боевитого, скоростного и физически сильного Челси.
В этой связи, считаю что рановато ты начал перед лицом Реала "горожан" ставить. В ЛЧ Симён Симёныч имеет громадный опыт обламывать молодых, дорогих и амбициозных... , - за живыми, недавними примерами ходить не буду, сам их знаешь.
chocopie748
chocopie748 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 апреля в 11:41
Пока что это по мелочи на фоне реальных грандов. Да и Фоден - такая же переоценённая школота, как и Грилиш, которая выстреливает крайне дозированно и скудно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ chocopie748 (раскрыть)
13 апреля в 11:34
Боевой дух у них стал получше хотя бы с Фоденом, своим воспитанником, в лидерах.
chocopie748
chocopie748 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 апреля в 11:30
Но не по боевому духу и не по тактике. Этого у голубых не будет никогда, потому что это не покупается.
Alice Tract
Alice Tract ответ Знатог (раскрыть)
13 апреля в 11:26
Мсье не понимает разницу между 4 десятилетиями и 40 годами?
1990-1999 - первое десятилетие
2000-2009 - второе десятилетие
2010-2019 - третье десятилетие
2020-2029 - четвертое десятилетие.

Заголовок немного притянут за уши, но математически верен.
Знатог
Знатог
13 апреля в 11:19
2022-1999=23 года. то есть 2,3 десятилетия. до 4-х десятилетий ещё 17 лет.
lotsman
lotsman
13 апреля в 11:08
А дальше? До финала добираться и выиграть, слабо?))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ swed27 (раскрыть)
13 апреля в 10:28
Конечно, МС - даже больший вызов, и "Реалу" будет крайне трудно.

Он уже прошел ПСЖ (2й в мире по стоимости игроков по версии ТМ) и "Челси" (4-й в мире), теперь самый дорогой клуб мира последних десяти лет перед ними. А "Реал" нынче на седьмой строчке только по стоимости.

Но, кроме просто рейтингов, МС, конечно, на ходу в данный момент, и у них большое преимущество по возрасту игроков и возможностям ротации.
КЭТиК
КЭТиК
13 апреля в 10:10
Это настоящий футбольный динозавр.
альсато
альсато
13 апреля в 09:34
из 32 ВОЗМОЖНЫХ,угадал 8 результатов!..НЕПЛОХОЙ ИТОГ!))))
УЕСКА
УЕСКА
13 апреля в 09:19
Анчелотти хороший тренер.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 апреля в 09:14
Так так.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Bensurr (раскрыть)
13 апреля в 09:10
Как раз в эвертоне и видна его работа, как ушёл то клуб сразу скатился и не может найти игру, перед тем как что-то говорить "думай" "анализируй" если это свойственно конечно.
ОПС
ОПС
13 апреля в 09:09
Это вызывает уважение.
swed27
swed27
13 апреля в 09:05
Может быть до финала доберется
dеigandre
dеigandre ответ Bensurr (раскрыть)
13 апреля в 08:58
Странная претензия. Посмотри на Эвертон без него
ug6uhffzp3gn
ug6uhffzp3gn
13 апреля в 08:47
Нынче скорее доскрёбся папа Карло
Bensurr
Bensurr
13 апреля в 08:38
Только с большими клубами его работа была видна в эвертоне
1 984
1 984
13 апреля в 08:33
Отличный результат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 08:25, ред.
Я б ещё добавил что он пару раз был в полуфинале как игрок....
Ибо обладатель Кубка европейских чемпионов с Миланом 1988/89, 1989/90....

В полуфинале 1989 года с паса Рууда Гуллита забил смачный гол тому же Реалу...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 08:23
Им там будет ждать Манчестер Сити, который пройдет в полуфинал сегодня вечером. А так, Анчелотти не промах.
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