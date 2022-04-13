Анчелотти добирается до 1/2 финала ЛЧ 4 десятилетия подряд

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13 апреля 2022, 08:14

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Челси».

Любопытно, что рулевой «Реала» стал первым тренером, которой доходил до полуфинала данного турнира четыре десятилетия кряду.

В 1999 году Анчелотти дошел до полуфинала с «Ювентусом», в 2003-м, 2005-м, 2006-м и 2007-м — с «Миланом», в 2014-м, 2015-м и 2022-м — с «Реалом».