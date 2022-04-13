Анчелотти добирается до 1/2 финала ЛЧ 4 десятилетия подряд

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Челси».
Любопытно, что рулевой «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, которой доходил до полуфинала данного турнира четыре десятилетия кряду.
В 1999 году Анчелотти дошел до полуфинала с «Ювентусом», в 2003-м, 2005-м, 2006-м и 2007-м — с «Миланом», в 2014-м, 2015-м и 2022-м — с «Реалом».
В этой связи, считаю что рановато ты начал перед лицом Реала "горожан" ставить. В ЛЧ Симён Симёныч имеет громадный опыт обламывать молодых, дорогих и амбициозных... , - за живыми, недавними примерами ходить не буду, сам их знаешь.
В этой связи, считаю что рановато ты начал перед лицом Реала "горожан" ставить. В ЛЧ Симён Симёныч имеет громадный опыт обламывать молодых, дорогих и амбициозных... , - за живыми, недавними примерами ходить не буду, сам их знаешь.