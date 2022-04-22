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Солер может стать игроком «Барселоны»

22 апреля 2022, 06:59

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может уйти из клуба.

На 25-летнего футболиста претендует «Барселона». Впрочем, конкретики в интересе со стороны каталонцев нет. «Сине-гранатовые» готовы осуществить трансфер в том случае, если команду покинет кто-то из хавбеков.

«Барселона» также рассматривает подписание Солера в качестве свободного агента летом 2023 года.

Ранее слухи связывали Солера с английским грандом.

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Все комментарии
протон
протон
22 апреля в 16:46
Хороший полузащитник, пока Гави и Нико еще набираются опыта, хорошо иметь такого игрока на скамейке, чтобы подменять лидеров. Другой вопрос, что у Барсы в полузащите из понастоящему разыгрывающих полузащитников есть только 2 игрока - Бускетс и Педри, и вот им замены нет - в этом смысле, Бернарду Силва из МанСити подошел бы больше.
ДСА
ДСА
22 апреля в 08:36
Куда-нибудь да уйдет.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 08:03
Пока только слухи.
A.S.A
A.S.A
22 апреля в 07:57
Очередной хороший воспитанник академии Валенсии! Жаль что "летучие мыши" сейчас в кризисе и толковые игроки покидают клуб в поисках лучшей жизни....
Следующим летом у него истекает контракт, так что Валенсии придется продать его сейчас, чтоб не ушел бесплатно в будущем
Солер хороший игрок, думаю спрос на него будет не только со стороны Барселоны, но и от других топ клубов
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 07:14
Но это не точно...
1 984
1 984
22 апреля в 07:00
Посмотрим, чем закончится.
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