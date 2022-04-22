Солер может стать игроком «Барселоны»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может уйти из клуба.
На 25-летнего футболиста претендует «Барселона». Впрочем, конкретики в интересе со стороны каталонцев нет. «Сине-гранатовые» готовы осуществить трансфер в том случае, если команду покинет кто-то из хавбеков.
«Барселона» также рассматривает подписание Солера в качестве свободного агента летом 2023 года.
Ранее слухи связывали Солера с английским грандом.
Следующим летом у него истекает контракт, так что Валенсии придется продать его сейчас, чтоб не ушел бесплатно в будущем
Солер хороший игрок, думаю спрос на него будет не только со стороны Барселоны, но и от других топ клубов
Следующим летом у него истекает контракт, так что Валенсии придется продать его сейчас, чтоб не ушел бесплатно в будущем
Солер хороший игрок, думаю спрос на него будет не только со стороны Барселоны, но и от других топ клубов