Солер может стать игроком «Барселоны»

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22 апреля 2022, 06:59

Полузащитник «Валенсии» может уйти из клуба.

На 25-летнего футболиста претендует «Барселона». Впрочем, конкретики в интересе со стороны каталонцев нет. «Сине-гранатовые» готовы осуществить трансфер в том случае, если команду покинет кто-то из хавбеков.

«Барселона» также рассматривает подписание Солера в качестве свободного агента летом 2023 года.

Ранее слухи связывали Солера с английским грандом.