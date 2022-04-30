Анчелотти: «Хочу и дальше выигрывать титулы с „Реалом“»

Главный тренер «Реала» поделился мыслями после победы команды в чемпионате.

Много эмоций. Мы выполнили задачу. Сезон вышел потрясным. Хочу поблагодарить игроков за их работу и отношение к делу. Сегодня нам нужно праздновать, а не разговаривать. Я хочу отпраздновать.

Я горжусь победами в топ-5 лигах. Мне нравится то, что я делаю. Значит, я справился довольно хорошо. Хочу и дальше выигрывать титулы с «Реалом».

Увидимся в среду. Говорю болельщикам: в среду нам будет нужна такая же атмосфера.