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Анчелотти: «Хочу и дальше выигрывать титулы с „Реалом“»

сегодня, 20:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями после победы команды в чемпионате.

Много эмоций. Мы выполнили задачу. Сезон вышел потрясным. Хочу поблагодарить игроков за их работу и отношение к делу. Сегодня нам нужно праздновать, а не разговаривать. Я хочу отпраздновать.

Я горжусь победами в топ-5 лигах. Мне нравится то, что я делаю. Значит, я справился довольно хорошо. Хочу и дальше выигрывать титулы с «Реалом».

Увидимся в среду. Говорю болельщикам: в среду нам будет нужна такая же атмосфера.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 21:29
Есть повод напиться хорошенько, чтоб проснуться накануне матча с МС.
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