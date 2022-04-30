1651335027

сегодня, 19:10

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0.

Голами в составе мадридцев отметились Родриго (дубль), Марко Асенсио и Карим Бензема.

Благодаря этой победе «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Мадридцы набрали 81 очко и за 4 тура до конца сезона опережают «Севилью», которая идет на 2-м месте, на 17 очков.

«Сливочные» в 35-й раз в своей истории завоевали «золото» Примеры.

