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«Реал» досрочно стал чемпионом Испании

сегодня, 19:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0.

Голами в составе мадридцев отметились Родриго (дубль), Марко Асенсио и Карим Бензема.

Благодаря этой победе «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Мадридцы набрали 81 очко и за 4 тура до конца сезона опережают «Севилью», которая идет на 2-м месте, на 17 очков.

«Сливочные» в 35-й раз в своей истории завоевали «золото» Примеры.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 19:31
Грациале!)
Реал Мадрид и только
Реал Мадрид и только
сегодня в 19:31
Ах мои вы родные. С ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!!!
eleven LC
eleven LC ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 19:31, ред.
Суперкубок ещё выиграл в этом сезоне!
Так что уже ошибка!
vlasovca
vlasovca
сегодня в 19:29
Фанатов ''сливочных'' с чемпионством!!!
gentlewolf
gentlewolf ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 19:28
И это не мало!
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 19:27
Bensurr
Bensurr
сегодня в 19:27
Поздравляю фанатов Реала с чемпионством. Осталось с таким же счетом обыграть Сити.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 19:24
ЧЕМПИОНЫ!!! С ПОБЕДОЙ НАС!!!
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 19:23
Это единственное, что возьмёт Реал в этом сезоне...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:22
Спасибо команде за это чемпионство
Спасибо Анчелотти,великий тренер который выигрывал 5 топ лиг,он такой один в истории футбола!
Спасибо Бензема за то что он играет за Реал!
Вини тоже молодец,вышел на другой уровень!
Реал Чемпион!
Ждём 4 мая!
Hamman
Hamman
сегодня в 19:21
С чемпионством всех мадридиста! Hala Madrid!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 19:18
Мои поздравления сливочным! Конкурентов в этом сезоне откровенно не было.
RoArt
RoArt
сегодня в 19:17
Хала Мадрид!!!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 19:16
С чемпионством!!!

Браво, Анчелотти, прекрасный сезон и прекрасный рекорд - первый тренер-победитель топ5 чемпионатов!

По игре.
Наконец-то была возможность оценить резервный состав. Впечатления позитивные. Особенно радует Себалиос - в великолепной форме, блестящая техника. Посмотрел бы на него в следующем сезоне.

Родриго крепчает, Камавинга аналогично.

До среды! :)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:12
Поздравляю реал! В этом сезоне у них конкурентов достойных не было
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 19:12
Реал Мадрид заслужил!
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