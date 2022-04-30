В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0.
Голами в составе мадридцев отметились Родриго (дубль), Марко Асенсио и Карим Бензема.
Благодаря этой победе «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Мадридцы набрали 81 очко и за 4 тура до конца сезона опережают «Севилью», которая идет на 2-м месте, на 17 очков.
«Сливочные» в 35-й раз в своей истории завоевали «золото» Примеры.
Так что уже ошибка!
Так что уже ошибка!
Спасибо Анчелотти,великий тренер который выигрывал 5 топ лиг,он такой один в истории футбола!
Спасибо Бензема за то что он играет за Реал!
Вини тоже молодец,вышел на другой уровень!
Реал Чемпион!
Ждём 4 мая!
Спасибо Анчелотти,великий тренер который выигрывал 5 топ лиг,он такой один в истории футбола!
Спасибо Бензема за то что он играет за Реал!
Вини тоже молодец,вышел на другой уровень!
Реал Чемпион!
Ждём 4 мая!
Браво, Анчелотти, прекрасный сезон и прекрасный рекорд - первый тренер-победитель топ5 чемпионатов!
По игре.
Наконец-то была возможность оценить резервный состав. Впечатления позитивные. Особенно радует Себалиос - в великолепной форме, блестящая техника. Посмотрел бы на него в следующем сезоне.
Родриго крепчает, Камавинга аналогично.
До среды! :)
Браво, Анчелотти, прекрасный сезон и прекрасный рекорд - первый тренер-победитель топ5 чемпионатов!
По игре.
Наконец-то была возможность оценить резервный состав. Впечатления позитивные. Особенно радует Себалиос - в великолепной форме, блестящая техника. Посмотрел бы на него в следующем сезоне.
Родриго крепчает, Камавинга аналогично.
До среды! :)