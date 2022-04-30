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Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы

сегодня, 19:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0 и досрочно стал чемпионом.

Для главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти это первый чемпионский титул в Испании.

Итальянский специалист стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.

Ранее Анчелотти брал «золото» в Италии с «Миланом», в Англии с «Челси», во Франции с ПСЖ и в Германии с «Баварией».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:57
Супер тренер! А вот в России не выигрывал
BDA81
BDA81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:48
Я ни когда не говорил что Гвардиола выдающийся тренер. Могу сказать что допустим РАНЬШЕ (сейчас стал шарлатаном) тот же Мауринью был классным тренером. Выиграть с Порту почти всё что можно дорогого стоит.
NOVA
NOVA
сегодня в 22:21
так держать, что тут скажешь!! вперед, удачи и больших побед, желательно с Реалом!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 22:07, ред.
В таком же духе и про Пепа написать можно: попал в струю в Барселоне, на подготовленном трамплине Райкарда. В Баварии - и так понятно, как ты говоришь; ну а в МС - сам Бог велел крушить всех... с такими то деньжищами...
bsww
bsww
сегодня в 21:29
Поздравляем. Теперь в Португалию, а потом к нам, надеюсь, он не будет возражать потренировать у нас какой-нибудь клуб
BDA81
BDA81
сегодня в 21:28
Карло удачно попал в струю с Миланом, ну Бавария и ПСЖ там понятно ещё до начала чемпионата. Челси наверное самый трудный . Реалу повезло что не было конкурентов. Счастливчик Карло. )) Поздравляю.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 21:26
Для его возраста - это нормально, если он тем более часто менял чемпионаты, а руководил всегда ведущими клубами.
Agamaga........
Agamaga........ ответ RoArt (раскрыть)
сегодня в 21:25
Просто тренеришка!
Bensurr
Bensurr
сегодня в 21:21
Он побеждал самыми сильнимы клубами, юве,милан,челси, бавария,реал, а в эвертоне без звезд потух, вот если бы он ввйграл чемпионат с эвертоном я бы его признал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:16, ред.
Я так понял ты про Чеферина. )))
FERIS
FERIS
сегодня в 21:15
Папе Карло респект!
Это рекорд как не крути!
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:13
Реал пройдет только если Перес позолотит ручку кому надо..........
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 21:11
Скорее мудрейший.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 21:04
Гвардиола vs Карло. Дальше пройдёт не сильнейший, а умнейший.
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 21:00
Великий Тренер ! РЕСПЕКТ !!!
DXTK
DXTK ответ Viduka (раскрыть)
сегодня в 20:59, ред.
ну раз Анчелотти гений так пускай придет в Лидс и выиграет титул с ними...... я и говорю что он добиваается успеха только там где есть бабки на трансферы и топ клубы..... Реал что без него не мог взять Титул хотя бы 10 лет? Челси что до него не брал титула 50 лет? Милан что никогда не выходил в финал ЛЧ? ПСЖ что условный Монако?..............Бавария что под Боруссией сидела до его прихода?.........

и при чем тут мойес? вопрос стоял за один сезон........я ответил приведя приемр с Куманом..........
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:46
Папа Карло - топ тренер, Респект!
Jake Fallop
Jake Fallop ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:43
Придумывать ничего не будет... Просто наваляет...
Viduka
Viduka ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 20:39
По такой логике, Мойес лучше Анчелотти:)
Jake Fallop
Jake Fallop ответ RoArt (раскрыть)
сегодня в 20:33
Детский лепет...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:23
И заменить Пепа в МС)
Elliada
Elliada
сегодня в 20:17
Осталось выиграть чемпионат России.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 20:16, ред.
Что ты тут продемонстрировал ? Привёл пример отдельно взятого сезона в качестве показателя работы тренера ? Куман в своём первом сезоне в Барселоне занял 3-е место, а на следующий год всё спустил в унитаз. Ну и кто теперь Куман по твоей же логике ?
Я лично тоже не считаю, что Анчи имел реальные проблемы с этим чемпионством и отчасти согласен, что остальные претенденты ему в этом помогли..., но извини, нивелировать и опускать итальянца до уровня посредственности...знаешь ли.
chocopie748
chocopie748
сегодня в 20:12
Можно, конечно, говорить, что с топами побеждал, хотя с тем Челси особо просто не было. Да и в Серии А даже при том Милане какая-никакая конкуренция, но была. Мощнейшее достижение, чего уж там! Карло красавец!
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:06
я тебе просто наглядно продеманстрирую


Анчелотти с Эвертоном 10 место в АПЛ, приведу пример...... скажем Куман 7 место занимал и выходил в ервокубки впервые за пять лет.............в первом же сезоне.......
протон
протон
сегодня в 20:01
папа Карло еще может, с победой чемпионы!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 20:00, ред.
))) Ты на уровень и состав первой шестёрки команд АПЛ хоть погляди чуток..., прежде чем тут народ смешить эфемерными шансами Эвертона на еврокубки... да ещё и в первый сезон работы там Карло!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 19:55
Когда у соперника нет почерка, то хрен под него подстроишься! Посмотрим что Пеп придумает...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ RoArt (раскрыть)
сегодня в 19:50
Ты не понимаешь, это другое))
RoArt
RoArt ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 19:45
Пепа с МС каждый год вылетает из ЛЧ, значит он тоже физрук, или физручелла?)
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