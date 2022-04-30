Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы

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сегодня, 19:17

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0 и досрочно стал чемпионом.

Для главного тренера мадридской команды это первый чемпионский титул в Испании.

Итальянский специалист стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.