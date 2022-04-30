Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0 и досрочно стал чемпионом.
Для главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти это первый чемпионский титул в Испании.
Итальянский специалист стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.
Ранее Анчелотти брал «золото» в Италии с «Миланом», в Англии с «Челси», во Франции с ПСЖ и в Германии с «Баварией».
Я лично тоже не считаю, что Анчи имел реальные проблемы с этим чемпионством и отчасти согласен, что остальные претенденты ему в этом помогли..., но извини, нивелировать и опускать итальянца до уровня посредственности...знаешь ли.
Я лично тоже не считаю, что Анчи имел реальные проблемы с этим чемпионством и отчасти согласен, что остальные претенденты ему в этом помогли..., но извини, нивелировать и опускать итальянца до уровня посредственности...знаешь ли.