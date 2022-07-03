Розенбаум и Эдуард Хиль-младший споют на Суперкубке России

Стало известно, кто будет разогревать публику во время матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Этими артистами стали Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший.
Стало известно, кто будет разогревать публику во время матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Этими артистами стали Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший.
Гулять - так гулять! Стрелять - так стрелять!
Бакланы уже летят высоко…
А Хиль для Спартака, "Трололо" конечно)
Гулять - так гулять! Стрелять - так стрелять!
Бакланы уже летят высоко…
А Хиль для Спартака, "Трололо" конечно)