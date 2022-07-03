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Розенбаум и Эдуард Хиль-младший споют на Суперкубке России

03 июля 2022, 18:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Стало известно, кто будет разогревать публику во время матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Этими артистами стали Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший.

Розенбаум и Эдуард Хиль-младший споют на Суперкубке России

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
03 июля в 21:43
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Знатог (раскрыть)
03 июля в 21:43
.
Узбагойся
Узбагойся ответ Знатог (раскрыть)
03 июля в 21:41, ред.
Розик споёт для Зенита:
Гулять - так гулять! Стрелять - так стрелять!
Бакланы уже летят высоко…

А Хиль для Спартака, "Трололо" конечно)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
03 июля в 20:07
Молодцы!!!
ABir
ABir
03 июля в 19:52
Приятно будет услышать Александра и Вальс Бостон
Накир
Накир
03 июля в 19:20
Молодцы и настроение поднимут!
Знатог
Знатог
03 июля в 19:07
Что Хиль-мл споёт? Про стадион Зенит, потолок ледяной, дверь скрипучая...?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
03 июля в 18:53
Кстати, внук внезапно поет очень хорошо, выиграл много международных музыкальных конкурсов и голос похож на голос деда почти один в один.

А вот старичка, думаю, только за правильную позицию взяли.
memphis
memphis
03 июля в 18:35
Трололо для Спартака
ДСА
ДСА
03 июля в 18:13
Подзаработают хоть немного на фоне санкций.
Гость
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