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Стерлинг прошёл медосмотр в «Челси»

13 июля 2022, 08:13

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг переходит в «Челси».

По информации источника, 27-летний вингер прошел заключительную часть медосмотра в лондонском клубе.

«Челси» официально представит Стерлинга в Лос-Анджелесе, в ходе своего турне в США.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
13 июля в 13:10
Жаль,что уходит, хороший игрок
A.S.A
A.S.A
13 июля в 12:36
Ну по тому футболу, который ставит Тухел, Рахим должен вписаться в Челси. Тут главное чтоб англичанин не ныл и не строил из себя звезду мировой величины...
dok66
dok66
13 июля в 10:32
Не все еще для него потеряно . Тухель надеюсь сможет вправить мозги .
nikoladolgov
nikoladolgov
13 июля в 10:20
А это кто ?
nikoladolgov
nikoladolgov
13 июля в 09:44
А смысл ? Он там не нужен !
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 09:12
Со сменой фамилии со Стерлинга на Фунт.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 июля в 09:05
Наконец-то это случилось.
avici_liverpool
avici_liverpool
13 июля в 09:02
Рахим - любитель мемов! Малоч, братишка
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
13 июля в 08:54, ред.
Хз, может лучшие годы у Рахимки ещё впереди... Рано зазвездился он, но в принципе по делу.

Ещё в Ливерпуле было понятно что физикой не обделён пацан, он как бы и не протестовал, но много денег захотел, и сразу. А тут шейхи как раз в Сити нагрянули, ну и насыпали ему карамелек.

Со временем много брать на себя стал, но выхлопа эквивалентного затраченным усилиям и времени не давал, отсюда конкуренция ну и на лавке какое-то время проводить приходится... Одних такие ситуации стимулируют усерднее работать, совершенствоваться, Рахима же одолела истерика, мол, это с вами что-то не так, а не со мной, поливайте мою розу усерднее или отдайте другому владельцу.

Не знаю как стерпел эти душеизлияния Пеп, но хотел бы посмотреть как на такое среагировал бы Ферги, тут Рахим одной бутсой не отделался бы;) Как результат трансфер в Челси, где Тухель только что наелся одной стокиллограмовой истеричкой, и Рахимка явно будет по зубам.

Вообще хочется пожелать Рахиму бросить истерики и взять себя в руки, иначе это может быть последний большой клуб в его карьере, а парень молод ещё.
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 08:40
Здоров,как бык,может играть!
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 08:35
Круговорот игроков в природе.
Василий 50
Василий 50
13 июля в 08:28
Ну и что
5gap4kum225w
5gap4kum225w
13 июля в 08:27
Не заиграет он
нечитайло
нечитайло
13 июля в 08:21
Должен пригодится
Elliada
Elliada
13 июля в 08:20
Наконец-то это случилось.
kz6bf742zuc5
kz6bf742zuc5
13 июля в 08:14
Это хорошая новость
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