Стерлинг прошёл медосмотр в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг переходит в «Челси».
По информации источника, 27-летний вингер прошел заключительную часть медосмотра в лондонском клубе.
«Челси» официально представит Стерлинга в Лос-Анджелесе, в ходе своего турне в США.
Ещё в Ливерпуле было понятно что физикой не обделён пацан, он как бы и не протестовал, но много денег захотел, и сразу. А тут шейхи как раз в Сити нагрянули, ну и насыпали ему карамелек.
Со временем много брать на себя стал, но выхлопа эквивалентного затраченным усилиям и времени не давал, отсюда конкуренция ну и на лавке какое-то время проводить приходится... Одних такие ситуации стимулируют усерднее работать, совершенствоваться, Рахима же одолела истерика, мол, это с вами что-то не так, а не со мной, поливайте мою розу усерднее или отдайте другому владельцу.
Не знаю как стерпел эти душеизлияния Пеп, но хотел бы посмотреть как на такое среагировал бы Ферги, тут Рахим одной бутсой не отделался бы;) Как результат трансфер в Челси, где Тухель только что наелся одной стокиллограмовой истеричкой, и Рахимка явно будет по зубам.
Вообще хочется пожелать Рахиму бросить истерики и взять себя в руки, иначе это может быть последний большой клуб в его карьере, а парень молод ещё.
Ещё в Ливерпуле было понятно что физикой не обделён пацан, он как бы и не протестовал, но много денег захотел, и сразу. А тут шейхи как раз в Сити нагрянули, ну и насыпали ему карамелек.
Со временем много брать на себя стал, но выхлопа эквивалентного затраченным усилиям и времени не давал, отсюда конкуренция ну и на лавке какое-то время проводить приходится... Одних такие ситуации стимулируют усерднее работать, совершенствоваться, Рахима же одолела истерика, мол, это с вами что-то не так, а не со мной, поливайте мою розу усерднее или отдайте другому владельцу.
Не знаю как стерпел эти душеизлияния Пеп, но хотел бы посмотреть как на такое среагировал бы Ферги, тут Рахим одной бутсой не отделался бы;) Как результат трансфер в Челси, где Тухель только что наелся одной стокиллограмовой истеричкой, и Рахимка явно будет по зубам.
Вообще хочется пожелать Рахиму бросить истерики и взять себя в руки, иначе это может быть последний большой клуб в его карьере, а парень молод ещё.