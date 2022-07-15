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Масалитин: «В новом сезоне ЦСКА должен войти в тройку в РПЛ»

15 июля 2022, 18:49

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о шансах «армейцев» завоевать чемпионство в новом сезоне РПЛ.

Чтобы у ЦСКА получилось стать чемпионом в этом году, руководству с тренерским штабом надо работать единым фронтом. Если так будет, то все получится. Плюс нужны усиления, иначе развитие будет идти очень медленно. Считаю, что бороться за чемпионство с «Зенитом» в этой ситуации бессмысленно, когда они покупают кого хотят и продают. За второе место можно побороться, в тройку ЦСКА должен войти. Федотов умеет работать с молодежью, а в этой ситуации молодым футболистам надо доверять. Если он подтянет игроков молодежки, создаст рабочую конкуренцию и хорошую атмосферу, то будет все хорошо у «армейцев».

ЦСКА может и опуститься ниже, чем в том сезоне, но только в случае, если будет молодежь играть. Сделают шаг назад, а через пару лет будут на пять шагов впереди.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
15 июля в 19:59
Все качественные игроки поуходили,а мечты остались.Вундервафля Федотов возбуждает воображение.
pomor45
pomor45
15 июля в 19:53
Люди такие смелые, когда ставят задачи другим, и такие скромные, когда себе.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 19:31
Это кому он должен?
Carl Lewis
Carl Lewis
15 июля в 19:29
Очень смелое заявление
SHMEL258
SHMEL258
15 июля в 19:16
Не разделяю оптимизма Масалитина, такого убогого состава у нас давно не было.
Futurista
Futurista
15 июля в 19:08
Федот в тройку только с Сочи или Зенитом...хотя...может он и коням к телеге уже газовую трубу приколхозил...в закулисной тишине)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 июля в 19:01
Очень смелое заявление, в сложившейся в клубе ситуации.
Дай бог чтобы так было.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 18:53
в тройку фнлистов
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 18:50
В тройку снизу?)
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