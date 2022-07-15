Масалитин: «В новом сезоне ЦСКА должен войти в тройку в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о шансах «армейцев» завоевать чемпионство в новом сезоне РПЛ .

Чтобы у ЦСКА получилось стать чемпионом в этом году, руководству с тренерским штабом надо работать единым фронтом. Если так будет, то все получится. Плюс нужны усиления, иначе развитие будет идти очень медленно. Считаю, что бороться за чемпионство с «Зенитом» в этой ситуации бессмысленно, когда они покупают кого хотят и продают. За второе место можно побороться, в тройку ЦСКА должен войти. Федотов умеет работать с молодежью, а в этой ситуации молодым футболистам надо доверять. Если он подтянет игроков молодежки, создаст рабочую конкуренцию и хорошую атмосферу, то будет все хорошо у «армейцев».