«Я не верю. Сама ещё ничего не знаю». Жена Ярцева — о смерти мужа

Любовь Ярцева, жена легендарного тренера , прокомментировала новость о смерти своего супруга.

Я ещё ничего не знаю… Сама нахожусь на даче. Не могу понять, что там происходит. Срочно выезжаю в Москву. Я ничему не верю.