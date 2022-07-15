«Я не верю. Сама ещё ничего не знаю». Жена Ярцева — о смерти мужа

Любовь Ярцева, жена легендарного тренера Георгия Ярцева, прокомментировала новость о смерти своего супруга.
Я ещё ничего не знаю… Сама нахожусь на даче. Не могу понять, что там происходит. Срочно выезжаю в Москву. Я ничему не верю.
Любовь Ярцева, жена легендарного тренера Георгия Ярцева, прокомментировала новость о смерти своего супруга.
Я ещё ничего не знаю… Сама нахожусь на даче. Не могу понять, что там происходит. Срочно выезжаю в Москву. Я ничему не верю.
Отдавался игре на 150%.А потом тренером стал прекрасным, молодёжь поднимал на уровень.
Отдавался игре на 150%.А потом тренером стал прекрасным, молодёжь поднимал на уровень.
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски...
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски...