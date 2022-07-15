Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Я не верю. Сама ещё ничего не знаю». Жена Ярцева — о смерти мужа

15 июля 2022, 17:25

Любовь Ярцева, жена легендарного тренера Георгия Ярцева, прокомментировала новость о смерти своего супруга.

Я ещё ничего не знаю… Сама нахожусь на даче. Не могу понять, что там происходит. Срочно выезжаю в Москву. Я ничему не верю.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 июля в 18:48, ред.
Отлично помню его как игрока, ворвался в наш футбол парень из 2 лиги и наколотил кучу голов
Отдавался игре на 150%.А потом тренером стал прекрасным, молодёжь поднимал на уровень.
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 18:46
Вечная память. отличный был игрок, скоростной, с хлестким ударом.
sv_1969
sv_1969
15 июля в 18:08
Царствие Небесное!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 17:55
Соболезнуем родным и близким.
Gahi
Gahi
15 июля в 17:53
Светлая память, сложно поверить что от нас ушёл ещё один человек Георгий Александрович Ярцев который был связан с клубом "Спартак" как игрок, так и тренер. Соболезнования родным и близким.
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски...
t0s1k
t0s1k
15 июля в 17:28
Он же жив
ABir
ABir
15 июля в 17:27
Глубокие соболезнования родным и близким. Выдающийся игрок, легенда Спартака!
st6tmphfv8fg
st6tmphfv8fg
15 июля в 17:26
Даже не верится...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 