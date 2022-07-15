Федун: «Новость о смерти Ярцева меня просто прибила»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи с новостью о смерти известного тренера и бывшего игрока «красно-белых» .

Новость о смерти Ярцева меня просто прибила... Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще ничто не предвещало такого... Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного.