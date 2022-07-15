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Федун: «Новость о смерти Ярцева меня просто прибила»

15 июля 2022, 17:29

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи с новостью о смерти известного тренера и бывшего игрока «красно-белых» Георгия Ярцева.

Новость о смерти Ярцева меня просто прибила... Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще ничто не предвещало такого... Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 21:54
Очень жаль и Ярцева, и Козлова ( Саша и пожить-то толком не успел ). Мои соболезнования родным и близким. Вечная память Вам ребята, пусть земля будет пухом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 июля в 17:59
Федун человек в отличие от гинера и бабаева
A.S.A
A.S.A
15 июля в 17:57
Сегодня прямо черный день у красно-белых.....второй случай за день.....вечная память🙏
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 17:53
Значит у федуна осталось немного совести раз его затронула эта трагедия.
Capral
Capral
15 июля в 17:47
Футболист, ставший лучшим бомбардиром чемпионата СССР в 36 лет- достоин Уважения!!! Светлая Память!!!
ДСА
ДСА
15 июля в 17:31
Когда-то уходят все :((
Гость
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