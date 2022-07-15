Бушманов — о Ярцеве: «Очень яркий был игрок, тренер и человек!»

Экс-футболист «Спартака» отреагировал на новость о смерти известного тренера и бывшего игрока «красно-белых» .

Глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия Александровича! Очень яркий был игрок, тренер и человек! Всегда умел шуткой разрядить обстановку, но в то же время настроить на работу, на максимальную отдачу. Очень коммуникабельный, приятный в общении человек. Я не играл под его руководством, но все, кто с ним работал, всегда очень тепло отзываются о нем!