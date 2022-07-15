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Бушманов — о Ярцеве: «Очень яркий был игрок, тренер и человек!»

15 июля 2022, 17:59

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на новость о смерти известного тренера и бывшего игрока «красно-белых» Георгия Ярцева.

Глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия Александровича! Очень яркий был игрок, тренер и человек! Всегда умел шуткой разрядить обстановку, но в то же время настроить на работу, на максимальную отдачу. Очень коммуникабельный, приятный в общении человек. Я не играл под его руководством, но все, кто с ним работал, всегда очень тепло отзываются о нем!

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:00
Царствие небесное Георгию Александровичу. Были и успехи в тренерской работе(Чемпионство пионеротряда Спартака в 1996,вывод сборной России до стыковых матчей в казалось сложной ситуации и разумеется победа в стыках и вывод сборной на Евро-2004) и неудачи(разгром в Лиссабоне в 2004 году и уход из Торпедо в 2007 году, когда он пытался вывести эту команду обратно в Премьер-Лигу).Но, Георгий Александрович, внес вклад в историю нашего футбола. Спасибо Вам за все, Георгий Александрович.
srjpv2zfve7q
srjpv2zfve7q
15 июля в 19:12
Ярцев был истинным спартаковцем, пусть земля ему будет пухом.
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 18:41
Мну его запомнил как скоростного игрока с поставленным ударом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 18:01
Это большая потеря!
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