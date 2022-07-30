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Хави: «Я хочу, чтобы Месси вернулся в „Барселону“»

сегодня, 08:44

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси вернётся в каталонский клуб.

Я бы хотел, чтобы время Месси в «Барселоне» не закончилось. Я думаю, что он заслуживает второго шанса. Если вопрос о том, хочу ли я, чтобы Месси вернулся в «Барселону», то мой ответ — да.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 09:58
Хави не сказал - в качестве кого вернулся .
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:26
Посмотрим что получится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:04
Смотря сколько подъёмных за переход предложите...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:04
Я думаю, что уже не стоит.
Месси, безусловно легенда каталонского клуба, но объективно его время уходит, а финансовые аппетиты огромны, хотя, я уверен, ради Барсы он готов подужаться. Но всё же Месси - это прошлое, а Барсе пора строить новую команду, причём желательно без безумных трат. Возвращение же прошлого символа затянет процесс перестройки, а со временем пойдёт команде только во вред. Посмотрите на МЮ подписавшего год назад легенду прошлого, а теперь незнающему, что с этим чемоданом делать.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:51
Осталось узнать, хочет ли этого Месси
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:46
Второй день этот вопрос муссируется.... что то мы не знаем...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:46
Звучит более чем убедительно. Значит Месси вернётся.
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