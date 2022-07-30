Хави: «Я хочу, чтобы Месси вернулся в „Барселону“»

Главный тренер «Барселоны» рассчитывает, что нападающий ПСЖ вернётся в каталонский клуб.

Я бы хотел, чтобы время Месси в «Барселоне» не закончилось. Я думаю, что он заслуживает второго шанса. Если вопрос о том, хочу ли я, чтобы Месси вернулся в «Барселону», то мой ответ — да.