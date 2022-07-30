Хави: «Я хочу, чтобы Месси вернулся в „Барселону“»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси вернётся в каталонский клуб.
Я бы хотел, чтобы время Месси в «Барселоне» не закончилось. Я думаю, что он заслуживает второго шанса. Если вопрос о том, хочу ли я, чтобы Месси вернулся в «Барселону», то мой ответ — да.
Месси, безусловно легенда каталонского клуба, но объективно его время уходит, а финансовые аппетиты огромны, хотя, я уверен, ради Барсы он готов подужаться. Но всё же Месси - это прошлое, а Барсе пора строить новую команду, причём желательно без безумных трат. Возвращение же прошлого символа затянет процесс перестройки, а со временем пойдёт команде только во вред. Посмотрите на МЮ подписавшего год назад легенду прошлого, а теперь незнающему, что с этим чемоданом делать.
Месси, безусловно легенда каталонского клуба, но объективно его время уходит, а финансовые аппетиты огромны, хотя, я уверен, ради Барсы он готов подужаться. Но всё же Месси - это прошлое, а Барсе пора строить новую команду, причём желательно без безумных трат. Возвращение же прошлого символа затянет процесс перестройки, а со временем пойдёт команде только во вред. Посмотрите на МЮ подписавшего год назад легенду прошлого, а теперь незнающему, что с этим чемоданом делать.