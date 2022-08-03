Дзюба споёт перед матчем «Динамо» — «Краснодар»

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, выступит перед матчем 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».
Сообщается, что перед матчем на поле стадиона пройдет концерт популярной певицы.
Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, выступит перед матчем 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».
Сообщается, что перед матчем на поле стадиона пройдет концерт популярной певицы.
Я так привык получать бабло и быть звездой
Играть в футбол в Зените и в постели с колбасой.
Азмун уехал от меня в свой Байер далеко
А я один и всем всё равно...
Знаешь ли ты, кто лучший бомбардир?
Кто в России форвард номер один?
Кто в Спартаке чистил кошелёк?
Друг мой теперь в моих руках
Не потерять бы его и не сломать...
Я так привык получать бабло и быть звездой
Играть в футбол в Зените и в постели с колбасой.
Азмун уехал от меня в свой Байер далеко
А я один и всем всё равно...
Знаешь ли ты, кто лучший бомбардир?
Кто в России форвард номер один?
Кто в Спартаке чистил кошелёк?
Друг мой теперь в моих руках
Не потерять бы его и не сломать...