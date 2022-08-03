Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМузыка и книги о футболеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Дзюба споёт перед матчем «Динамо» — «Краснодар»

сегодня, 19:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар13.08.2022 в 20:00 Не начался

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, выступит перед матчем 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Сообщается, что перед матчем на поле стадиона пройдет концерт популярной певицы.

Все новости
Карпин спел и станцевал с женой перед матчем с «Химками»
30 июля Видео
Южнокорейский новобранец «Наполи» спел песню «Gangnam Style»
29 июля Видео
«Наше имя знают все». Промес, Егор Шип и ST выпустили песню о «Спартаке»
05 июля
ОфициальноРозенбаум и Эдуард Хиль-младший споют на Суперкубке России
03 июля Фото
Певица МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России
30 июня
ОфициальноЛещенко, МакSим и Лепс выступят на финале Кубка России
25 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 21:00
/
David Young
David Young ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 21:00
)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:59
Тока хотел написать, что на правильном пути...) Ан нет - герб да не тот)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 20:58
Березы уже есть))
memphis
memphis
сегодня в 20:51, ред.
Песня будет эта?

Я так привык получать бабло и быть звездой
Играть в футбол в Зените и в постели с колбасой.
Азмун уехал от меня в свой Байер далеко
А я один и всем всё равно...
Знаешь ли ты, кто лучший бомбардир?
Кто в России форвард номер один?
Кто в Спартаке чистил кошелёк?
Друг мой теперь в моих руках
Не потерять бы его и не сломать...
memphis
memphis
сегодня в 20:41
Может Дзюба с ней создаст группу "две Дзюбы" или "Березы"?
Tostao
Tostao
сегодня в 20:40
Популярная певица? Где популярная? Широко известная в узких кругах?
Не-не-неее... Артёмка круче!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:33
Да просто по74т с Аней на брудершафт на сцене)))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:29
Могли бы и Артёма пригласить, чё трико протирает дома
Elliada
Elliada
сегодня в 20:20
Зачем так пугать?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:20
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:18
Мляяя! Я чуть не рухнул прочитав заголовок! Потом отпустило)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:14
Издеваются над рукоблудом.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:12
Тёма сменил пол и стал Аней.
karnager
karnager
сегодня в 20:11, ред.
Кликбейтный заголовок.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 20:08
Микрофон хоть от зюбы будет!?
Gahi
Gahi
сегодня в 20:04
От Артёма Дзюбы до Анна Дзюба остался один шаг!
Рожь шумит, качается,
Не видать следа.
Вот ведь как случается
В жизни иногда!
Capral
Capral
сегодня в 20:02
А я то уже подумал, что Артёмка, наконец-то нашел себя....
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
сегодня в 20:01
А ведь какая могла бы быть новость!
ДСА
ДСА
сегодня в 20:01
Нормальные люди не не знают.
2quf7c9uf7w4
2quf7c9uf7w4
сегодня в 19:58
Тьфу, а я подумал что Дзюбиньо подался в артисты...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 