Ачерби хочет перейти в «Интер», игрок контактировал с Индзаги

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сегодня, 12:42

Защитник «Лацио» хочет перейти в «Интер».

Футболист даже контактировал с главным тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги, однако главной трансферной целью миланского клуба для укрепления линии обороны является игрок «Боруссии» Дортмунд Мануэль Аканджи. Итальянский футболист хочет поменять место работы до конца текущего трансферного окна, однако ему интересны только варианты с топ-клубами. Игроком интересовалась «Монца», но Ачерби такой вариант не заинтересовал. Переход Ачерби в «Интер» зависит от переговоров «нерадзурри» по Аканджи. Контракт итальянца с «Лацио» будет действовать еще три года.

Другой клуб Серии А также интересуется Аканджи.