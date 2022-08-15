«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не планирует продавать Роналду

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сегодня, 11:14

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не планирует продавать нападающего Криштиану Роналду.

В двух стартовых матчах «дьяволов» португалец не совершил ни одного результативного действия. Футболист может покинуть команду из-за желания выступать в Лиге чемпионов. В пресс-службе клуба опровергли слухи о возможном уходе Роналду из команды, заявив, что позиция МЮ по данному вопросу не изменилась.

Ранее появилась информация о возможном переходе Роналду в клуб из Серии А.