«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не планирует продавать Роналду

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не планирует продавать нападающего Криштиану Роналду.
В двух стартовых матчах «дьяволов» португалец не совершил ни одного результативного действия. Футболист может покинуть команду из-за желания выступать в Лиге чемпионов. В пресс-службе клуба опровергли слухи о возможном уходе Роналду из команды, заявив, что позиция МЮ по данному вопросу не изменилась.
Ранее появилась информация о возможном переходе Роналду в клуб из Серии А.
Какой толк МЮ от Роналду?
От него только убытки как в финансовом плане, так и в имеджовом.
Ну, а его присутствие в самой команде только разлагает коллектив и добивает до конца командную игру.
За последнее время куда его только не предлагали, но все топ клубы дружно оказывают в его присутствии в своих командах. Многие говорят. что Роналду много за себя просит, но как мне кажется умные руководители этих команд просто не хотят повторить судьбу Ювентуса и МЮ.
Единственный выход для Роналду это уехать в МЛС или к шейхам, а в Европе его с каждым днём ненавидят всё больше и больше.
Какой толк МЮ от Роналду?
От него только убытки как в финансовом плане, так и в имеджовом.
Ну, а его присутствие в самой команде только разлагает коллектив и добивает до конца командную игру.
За последнее время куда его только не предлагали, но все топ клубы дружно оказывают в его присутствии в своих командах. Многие говорят. что Роналду много за себя просит, но как мне кажется умные руководители этих команд просто не хотят повторить судьбу Ювентуса и МЮ.
Единственный выход для Роналду это уехать в МЛС или к шейхам, а в Европе его с каждым днём ненавидят всё больше и больше.