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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не планирует продавать Роналду

сегодня, 11:14

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не планирует продавать нападающего Криштиану Роналду.

В двух стартовых матчах «дьяволов» португалец не совершил ни одного результативного действия. Футболист может покинуть команду из-за желания выступать в Лиге чемпионов. В пресс-службе клуба опровергли слухи о возможном уходе Роналду из команды, заявив, что позиция МЮ по данному вопросу не изменилась.

Ранее появилась информация о возможном переходе Роналду в клуб из Серии А.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:38
Не планирует или не может? А это две больших разницы.
Какой толк МЮ от Роналду?
От него только убытки как в финансовом плане, так и в имеджовом.
Ну, а его присутствие в самой команде только разлагает коллектив и добивает до конца командную игру.
За последнее время куда его только не предлагали, но все топ клубы дружно оказывают в его присутствии в своих командах. Многие говорят. что Роналду много за себя просит, но как мне кажется умные руководители этих команд просто не хотят повторить судьбу Ювентуса и МЮ.
Единственный выход для Роналду это уехать в МЛС или к шейхам, а в Европе его с каждым днём ненавидят всё больше и больше.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:27
Просто на него нет спроса.
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