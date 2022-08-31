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«Арис» готов платить Кокорину миллион евро в год

сегодня, 12:35

«Арис» продолжает интересоваться нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

Якобы киприоты готовы платить россиянину 1 миллион евро в год. Речь идет об аренде футболиста, для кипрского клуба она будет бесплатной, если стороны смогут договориться.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 13:58
Горящая путёвка на Кипр
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:53
Кокоша не привык за миллион отдыхать, нет, не пойдёт, добавьте ещё миллиончик.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:51
"Речь идет об отдыхе футболиста на Кипре, для Александра он будет бесплатный, если стороны смогут договориться"
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:33
А почему не 3 миллиона :
Агент против !
ДСА
ДСА
сегодня в 13:21
А нужно минимум два....
Alexey24
Alexey24
сегодня в 13:18
Я готов за 500к смотреть футбол со скамейки!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:11
Деньги девать наверно некуда
Capral
Capral
сегодня в 13:10
Наверно на Кипре бухло дорогое. Других причин для такого бабла не вижу.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:04
Загадочные или всё таки обманутые киприоты?
Столько платить за то, что не будет играть, ну это просто крутбл.
Elliada
Elliada
сегодня в 13:01
Хочу такую работу. Ничего не делаешь и лям в год капает
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:52
А хочет ли он их получать)))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 12:51
Я за половину этой суммы готов сидеть как Кокорин на лавке - не упустите шанс сэкономить, киприоты!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:49
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:48
Это из серии "ничего людей не учит".

У Кокококорина за всю карьеру трудолюбие просыпалось буквально пару раз, однако уже какой клуб пытается приобрести этого мастера по стуло-джитсу.

Зачем им это тело на кипрских пляжах?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:47
На Кипре тоже хорошо отдыхается...
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 12:46
А чё? На Кипре тоже тепло и тоже море есть)))) Наверно Кокоше понравится)))) "Пляжный лежак" пытаются из Италии переместить на Кипр))))
LOpp
LOpp
сегодня в 12:44
Якобы киприоты готовы платить россиянину 1 миллион евро в год.


больше похоже, что это болельщики Фиорентины скинулись.
Boricku
Boricku
сегодня в 12:39
Раскроется
shlomo
shlomo
сегодня в 12:37
Офигеть...и это за полировании лавки?
Гость
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