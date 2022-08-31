«Арис» готов платить Кокорину миллион евро в год

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сегодня, 12:35

«Арис» продолжает интересоваться нападающим «Фиорентины» .

Якобы киприоты готовы платить россиянину 1 миллион евро в год. Речь идет об аренде футболиста, для кипрского клуба она будет бесплатной, если стороны смогут договориться.