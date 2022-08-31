«Арис» готов платить Кокорину миллион евро в год

«Арис» продолжает интересоваться нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.
Якобы киприоты готовы платить россиянину 1 миллион евро в год. Речь идет об аренде футболиста, для кипрского клуба она будет бесплатной, если стороны смогут договориться.
Агент против !
Агент против !
Столько платить за то, что не будет играть, ну это просто крутбл.
Столько платить за то, что не будет играть, ну это просто крутбл.
У Кокококорина за всю карьеру трудолюбие просыпалось буквально пару раз, однако уже какой клуб пытается приобрести этого мастера по стуло-джитсу.
Зачем им это тело на кипрских пляжах?))
У Кокококорина за всю карьеру трудолюбие просыпалось буквально пару раз, однако уже какой клуб пытается приобрести этого мастера по стуло-джитсу.
Зачем им это тело на кипрских пляжах?))
больше похоже, что это болельщики Фиорентины скинулись.
больше похоже, что это болельщики Фиорентины скинулись.