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В «Динамо» сообщили, что Захарян может перейти в «Челси» зимой

вчера, 23:01

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин признался, что полузащитник Арсен Захарян может стать игроком лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно.

Нам очень приятно, что к Арсену проявляют интерес такие клубы, как «Челси». Отмечу, предметный интерес проявляла не только лондонская команда. Сделка не состоялась сейчас, скорее всего, у клуба покупателя не было найдено варианта по проведению транзакции. К сожалению, мы сейчас находимся в экстраординарных условиях, и в этой связи сделка не состоялась. Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас нет игрока и денег. Мы общаемся очень плотно с «Челси», они сохраняют интерес. Зимой сделка может состояться.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:14
Значит ещё полгодика в России блистать...
112910415
112910415
сегодня в 06:00
Итак, и этак может получиться
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:55
До зимы ещё десять раз всё поменяется
valt134
valt134
сегодня в 05:17
По ходу, в Динамо легализировали Марихуану.
valt134
valt134
сегодня в 05:13
Даже читать смешно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:39
Думаю всё!!! Играй парень за Динамо и не тешь себя надеждами!
vova505
vova505
вчера в 23:35
Честно признаться
Эта ситуация начинает раздражать
Все эти разговоры...

Моё мнение: Захарян в челси - это смешно )))
Уровень футболиста не тот
Если это и случится, то буду считать это большим недоразумением...
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:32
Зима близко.
Capral
Capral
вчера в 23:30
Зимой, какого года?
drug01
drug01
вчера в 23:15
До зимы ещё далеко
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:04
Начинаются игры агентов !
Путин007
Путин007
вчера в 23:02
А Челси об этом знает?
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