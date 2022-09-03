В «Динамо» сообщили, что Захарян может перейти в «Челси» зимой

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин признался, что полузащитник может стать игроком лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно.

Нам очень приятно, что к Арсену проявляют интерес такие клубы, как «Челси». Отмечу, предметный интерес проявляла не только лондонская команда. Сделка не состоялась сейчас, скорее всего, у клуба покупателя не было найдено варианта по проведению транзакции. К сожалению, мы сейчас находимся в экстраординарных условиях, и в этой связи сделка не состоялась. Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас нет игрока и денег. Мы общаемся очень плотно с «Челси», они сохраняют интерес. Зимой сделка может состояться.