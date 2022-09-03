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«Волос» не хочет отпускать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля

вчера, 22:22

«Спартак» работает по трансферу полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса.

Испанец хотел бы перейти в российский клуб, однако «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за главного тренера Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе.

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ABir
ABir ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:21
Это похоже на историю с европейскими санкциями
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 05:24
Агент полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса Альберт Ботинес рассказал, что команда не хочет продавать футболиста в «Спартак» из-за Гильермо Абаскаля.

«Со стороны «Волоса» всё сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В своё время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Пауло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры»
ABir
ABir
вчера в 23:21
Не понятно, как это все взаимосвязано
makkie
makkie
вчера в 22:38
Что за идиотские принципы?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:36
Враньё ! Наши жлобы от Лукойла просто денег пожалели .
Сп62
Сп62
вчера в 22:35
Ревнуют что ли?
Гость
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