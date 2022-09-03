«Волос» не хочет отпускать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля

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вчера, 22:22

«Спартак» работает по трансферу полузащитника греческого «Волоса» .

Испанец хотел бы перейти в российский клуб, однако «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за главного тренера , который ранее работал в греческом клубе.