«Волос» не хочет отпускать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля

«Спартак» работает по трансферу полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса.
Испанец хотел бы перейти в российский клуб, однако «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за главного тренера Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе.
«Со стороны «Волоса» всё сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В своё время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Пауло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры»
«Со стороны «Волоса» всё сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В своё время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Пауло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры»