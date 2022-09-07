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Анчелотти: «В первом тайме мы должны были действовать эффективнее»

вчера, 10:27
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча своей команды против «Селтика» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Нападающий «сливочных» Карим Бензема получил повреждение в этой игре и был заменен.

На данный момент не похоже, что у Бензема есть серьезные проблемы. Кажется, в большей степени это лишь неприятная боль, но завтра мы обследуем его колено еще раз. Я решил, что в этой игре должен проявить себя Азар, когда пришло время заменить Карима, ибо центральные защитники «Селтика» не прессинговали. В первом тайме мы должны были действовать эффективнее, второй тайм получился идеальным.

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Все комментарии
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 11:39
Поздравляю Анчелотти с первой победой на выезде Селтика в его карьере, первый тайм Реал играл в эконом режиме как показалось мне, потом они включились и достигли нужного результата, да в первом тайме позволяли многое сопернику, Селтик даже мог открыть счёт, штанга нас выручила,но 3 очка есть и это главное,впереди плотный календарь и чемпионат мира.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:12
Да и так нормально получилось, грех жаловаться.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:38
Старый неуёмный перфекционист.
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