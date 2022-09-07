Анчелотти: «В первом тайме мы должны были действовать эффективнее»

Главный тренер «Реала» подвел итоги матча своей команды против «Селтика» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Нападающий «сливочных» Карим Бензема получил повреждение в этой игре и был заменен.

На данный момент не похоже, что у Бензема есть серьезные проблемы. Кажется, в большей степени это лишь неприятная боль, но завтра мы обследуем его колено еще раз. Я решил, что в этой игре должен проявить себя Азар, когда пришло время заменить Карима, ибо центральные защитники «Селтика» не прессинговали. В первом тайме мы должны были действовать эффективнее, второй тайм получился идеальным.