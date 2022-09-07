Гвардиола: «Сегодняшний гол и голевая передача помогут Фодену»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от победы «горожан» над «Севильей» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Результатом я доволен. Первый тайм «Манчестер Сити» провел не лучшим образом, игроки слишком быстро хотели переходить в атаку. Когда «Севилья» играла лучше, мы смогли забить второй гол благодаря великолепным действиям Фодена. После этого все стало гораздо проще. У Фодена есть одна отличительная черта. В последнее время Фил играет не так хорошо, как обычно, однако он всегда борется за команду, выполняет весь нужный объем работы. Я уверен, что сегодняшний гол и голевая передача должны ему помочь.