Гвардиола: «Сегодняшний гол и голевая передача помогут Фодену»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы «горожан» над «Севильей» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
Результатом я доволен. Первый тайм «Манчестер Сити» провел не лучшим образом, игроки слишком быстро хотели переходить в атаку. Когда «Севилья» играла лучше, мы смогли забить второй гол благодаря великолепным действиям Фодена. После этого все стало гораздо проще. У Фодена есть одна отличительная черта. В последнее время Фил играет не так хорошо, как обычно, однако он всегда борется за команду, выполняет весь нужный объем работы. Я уверен, что сегодняшний гол и голевая передача должны ему помочь.
А Фоден в ситуации с забитым мячом отлично сыграл. Мне его движение напомнило технику футболистов из футзала: очень технично и резко. Отличный гол.
Если вспомнить, то Пеп всегда хотел форварда такого типа. Во времена барсы, он сразу же купил Ибру после успешного сезона, но Ибра не смог влиться в коллектив. Ну, или ему помешали влиться, фиг его знает. Но Эрлинг более послушный кажется, и для Пепа он идеальный форвард.
А Фоден в ситуации с забитым мячом отлично сыграл. Мне его движение напомнило технику футболистов из футзала: очень технично и резко. Отличный гол.
Если вспомнить, то Пеп всегда хотел форварда такого типа. Во времена барсы, он сразу же купил Ибру после успешного сезона, но Ибра не смог влиться в коллектив. Ну, или ему помешали влиться, фиг его знает. Но Эрлинг более послушный кажется, и для Пепа он идеальный форвард.