Глава МВД ФРГ призвала УЕФА отстранить Белоруссию от международных игр

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сегодня, 19:17

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, в чьей сфере влияния также находятся вопросы спорта, обратилась к президенту УЕФА Александеру Чеферину с призывом отстранить Белоруссию от всех международных футбольных матчей из-за тесных связей с Москвой. В письме сказано:

Белоруссию, как основного сторонника руководства России, необходимо исключить из всех международных футбольных матчей и соревнований.

Министр также призвала отстранить всех российских и белорусских представителей от работы во «влиятельных органах международных спортивных объединений».