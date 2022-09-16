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Глава МВД ФРГ призвала УЕФА отстранить Белоруссию от международных игр

сегодня, 19:17

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, в чьей сфере влияния также находятся вопросы спорта, обратилась к президенту УЕФА Александеру Чеферину с призывом отстранить Белоруссию от всех международных футбольных матчей из-за тесных связей с Москвой. В письме сказано:

Белоруссию, как основного сторонника руководства России, необходимо исключить из всех международных футбольных матчей и соревнований.

Министр также призвала отстранить всех российских и белорусских представителей от работы во «влиятельных органах международных спортивных объединений».

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