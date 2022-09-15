Бойкот от «Краснодара» и дивный КДК. Делают всё, чтобы распугать инвесторов для РПЛ

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вчера, 20:51

Дисквалификация Кордобы на два матча породила дискуссии.

«Горожане» считают, что на Кордобу донесли

Давайте глава КДК вам сам всё расскажет. 12 сентября Григорьянц заявил следующее:

КДК возбудил дело в отношении Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Дело возбуждено на основании информации «Матч ТВ».

В перерыве матча ЦСКА и «Краснодара» названым источником была опубликована новость, где заявлено, что колумбиец якобы оскорблял рефери матча. Дальше Джона дисквалифицировали на две игры. Оказывается, теперь в КДК переродились в дотошных.

Этот тот же комитет, который не раз отклонял жалобы и игнорировал явные проступки, основываясь на том, что эпизод не отражен в протоколе матча и не замечен судьей? Также удивляет, что был опрошен некий журналист. Корреспондент должен был отказать Григорьянцу.

Не входят в обязанности нормальной прессы доносы с помещений под трибунами. Григорьянц не судья и не прокурор, чтобы требовать, опрашивать, изымать видео. Случай уникальный. Журналисты «Матч ТВ» подставили коллег, игроки перестанут общаться с прессой – читай, с фанатами.

«Краснодар» решил бойкотировать телеканал. И хотя теперь у Галицкого будут просить прощения и скажут, что никто не доносил на Кордобу, со стороны ситуация смотрится печально. Василий Уткин прав – так поступать нельзя, это крайне неразумное поведение.

«Избирательное правосудие» – издевательство

Знаете, каких рефери реже оскорбляют? Авторитетных. Тех, кого футболисты уважают. Кордоба шел в раздевалку и ругался, поскольку судейство в матче с ЦСКА вызывало вопросы. А маты там стандартные, без имен.

Со словом «рефери» употребил эпитет, который максимально литературно можно передать как «фекальный». «Судьи» во множественном числе, без перехода на личности. Это точно повод отстранять аж на два поединка?

Да, Кордоба шел и ругался, это личные эмоции, а не нападение на судью. Плюс пример «избирательного правосудия». Знаете, кого известного наказал КДК после знаменитых криков о «продажном судье»? Никого.

Вину тогда на себя взял работник пресс-службы «Ахмата». Его уволили, сделали вид, что выкрики слышали лишь один раз. А в новом сезоне странные решения КДК зачастили. Не спорим лишь с дисквалификацией игрока «Твери».

После игры кубка он кричал рефери, что у того нет яиц, сыпал проклятыми в адрес воображаемых детей арбитра. Это чистая дисквалификация. Но Божин из «Факела» шел за пределы поля и ругался, примерно как Кордоба.

Да, использовал грубое слово. Его выражение жестче, чем на букву «г», но опять же – какой-то канал выложил видео, лишь после этого КДК зашевелился. Предлагаете с камерами бегать за игроками и тренерами?

Можно еще доносить, что говорят тренеры и футболисты на бровках. Акинфеев часто после пропущенного мяча на автомате кроет футболистов ЦСКА матом. По логике КДК Игоря Владимировича надо вообще на поле не пускать?

С такими порядками в РПЛ не будет частных денег

В любом момент может быть приказ урезать бюджеты клубов РПЛ . Да, «Зенит» не пропадет. «Спартак» не обанкротят, надеемся. ЦСКА , быть может, как-то протянет. «Динамо» с трудом, но выживет. А «Локомотив» под вопросом.

Но провинциальным клубам тогда крышка. Сильному «Ростову» без казенных денег конец. «Крыльям Советов» — конец. Да всем конец. Значит, РПЛ полезно было бы привлекать частные деньги, как у Галицкого в «Краснодаре».

Поведение КДК , многие рефери и всей РПЛ отталкивает миллиардеров от футбола. А система не отлажена от слова совсем. Возьмите, например, тонущую «Уфу». Газизова вчера упрекнули, что куда-то пропали 105 млн рублей.

Бывший менеджер «Спартака» настаивает, что деньги официально взяли в долг с процентами. Пока вернуть не сумели, но ищут методы спасения футбольного клуба, который вылетел из РПЛ . Без казенных денег рынок не построили.

То есть или большие корпорации, или Галицкие могут содержать клубы в будущем. Все остальные варианты поведут в суд. Как у Газизова и чиновников из Уфы, или как у Ларина и «Чертаново», ведь менеджера судят.

Говорят, что нашлись «мертвые души». Но за функционера заступаются известные футболисты. Объясняют, что финансирование насколько скудное, что лишь завышение количества учеников позволило оставить школу на плаву.

Хватает реальных проблем, а цепляются к мелочам

Салихова тоже заявила сегодня, что Ларин ничего не воровал для себя. Зарема права — лучше бы занялись не отчаянными героями «Берегись автомобиля», а реальными казнокрадами. Нездоровье российского футбола ни для кого не секрет.

Теперь, когда лишились финансирования УЕФА – учитывая скромные доходы клубов РПЛ , премии в еврокубках кормили всех по трансферной цепочке, сложнее будет жить не только «Локомотиву», который потратил все, что имел.

Не помешала бы кампания с привлечением частного бизнеса в футбол, пускай и звучит утопично в этой точке истории. Вместо полезной работы издеваются над «Краснодаром», единственным богатым частным клубом, причем не впервые.

Удивляет, что этим занимаются даже некоторые журналисты. Да, Хашиг и Галицкий – провинциальные ребята, они сами это знают. Порой решения на эмоциях, порой отсутствие амбиций в футболе тормозит клуб. Они не гении.

Никто не говорит, что Хашиг всегда прав. Но придирки к «Краснодару» очевидны. Были ведь отрезки, когда над Федуном издевались. И над «Рубином» тоже. Да что там, на одном из этапов еще до Сухины прошлись по «Локомотиву» Семина.

Но лишь в Краснодаре частные деньги, вложенные в местный спорт и российских детей. Галицкий не купил себе клуб в Серии А, а мог бы. Команда, потерявшая ключевых легионеров – Кабелла, Крыховяка и многих других, на плаву.

Если бы Кордоба сделал под трибунами что-то криминальное, ужасное и заслуживающее порицания, первыми выступили за дисквалификацию. Но никто в топ-5 не бегает за футболистами по дороге в раздевалку, а «в воздух» матерятся многие.

Рефери обиделись на обвинения Хашига, сразу же нашли повод наказать Кордобу? Но с понятиями вместо закона частный бизнес никогда не придет в РПЛ . Какой смысл отдавать миллиарды личных рублей, чтобы об тебя потом ноги вытирали?