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Арбитра Мешкова отстранят от судейства минимум до конца сентября

вчера, 19:18
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Арбитр Виталий Мешков будет отстранён от судейства минимум на три матча. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Арбитр на VAR матча «Торпедо» — «Ростов» Мешков будет сурово наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко. Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча, возможно больше. Также будет принята во внимание его ошибка в матче «Динамо» — «Урал» плюс косяки в других играх. С высокой долей вероятности минимум в сентябре Виталий судить больше не будет.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:55
Уж больно легко отделался...Таких нужно отстранять если не пожизненно, то в ссылку во вторую лигу судить.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:49
Пыльный мешок!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:16
Со стороны выглядит так - стрелочник назначен! Как по мне за этот матч нужно было наказывать всю судейскую бригаду и по строже! Как бы помягче сказать: уж больно судейство в этом матче было не совсем объективно! Получилось пальчиком погрозили!
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 21:15
Пусть съездит в отпуск отдохнёт от души, вне плана
112910415
112910415
вчера в 21:00
теперь торпедовцам впору рыдать в голос ... (
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 20:56
Да Мешкова ещё после игры Ростов ЦСКА, можно было отстранять... Очень слабый судья, часто плывёт в играх...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 20:50
После пожара,мешками не машут.Ничью не вернуть!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:40
САмое главное-пенальти Бобровский назначил неправильно,а вот дальше действовал образцово.
Вердикт :Орден ему
Мешков ни во что не вмешался,хотя пригласил Бобра к монитору.
Итог-дисквалификация.
Цэ есть торжество справедливости и Закона.
А что "Торпедо",спросите вы? А ничего,так-с боку припёка.
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Называется наВАРил на свою голову.
Predator94
Predator94
вчера в 20:09
Я лучше отсудил бы рпл
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:06
12 лет судит РПФЛ...РПЛ...а судить не научился...
Насобирал косяков на отпуск ...в бархатный сезон...))
valeron4321
valeron4321
вчера в 19:59
В спорном эпизоде главный судья поставил пенальти - виноват судья на ВАР Мешков, хотя по регламенту, если там нет явной ошибки, он не должен этого делать
Дал перебить главный судья пенальти два раза, так как вратарь явно нарушал правила - виноват судья на ВАР Мешков.
Судья на ВАР не совершил ни одной ошибки - по совокупности нарушений его надо отстранить)
dok66
dok66
вчера в 19:57
Ну , за косяки нужно отвечать . Вот только поможет ли наказание .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:51
Пущай едет на Дон со всеми, как выразились в статье "косяками", порыбачит, раков покушает...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:47, ред.
Тогда и Вилкова верните,у него косяков не больше Мешкова.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:46
Что такое отстранить на три матча?За такое на три матча?До конца сезона их их как минимум.
karakal60
karakal60
вчера в 19:45
    Boricku
    Boricku
    вчера в 19:44
    На чм его, пусть в Катаре косячит
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 19:42
    "плюс косяки в других играх"
    Имеются ввиду ошибки или распространение марихуаны?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:40
    Самого бобровского тоже нужно наказывать за его фокусы.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 19:39
    Ой, а болельщики "Ростова" наконец-то все отметили, что появился честный и хороший судья Бобровский после матча, как же так?))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:39
    Хоть здесь преступление нашло наказание.
    ajy8b6ns33m6
    ajy8b6ns33m6
    вчера в 19:34
    Его надо выкинуть с белым билетом
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 19:24
    Три месяца? Это, как в угол в садике). Или за уши, три раза). Шутки, шутками, но награда давно по-моему?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:22
    Пожалуй это правильно. А куда пропал "суперсудья" Карасев? Давно не видно и не слышно.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:21
    Будет вместе с федотовым умного из себя строить
    Гость
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