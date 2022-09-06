Арбитра Мешкова отстранят от судейства минимум до конца сентября

Арбитр Виталий Мешков будет отстранён от судейства минимум на три матча. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Арбитр на VAR матча «Торпедо» — «Ростов» Мешков будет сурово наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко. Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча, возможно больше. Также будет принята во внимание его ошибка в матче «Динамо» — «Урал» плюс косяки в других играх. С высокой долей вероятности минимум в сентябре Виталий судить больше не будет.