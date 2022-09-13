Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЧемпионат мира 2022

Сборную Эквадора могут отстранить от ближайшего мирового первенства

сегодня, 19:25

Сборная Эквадора может быть отстранена от участия на чемпионате мира в Катаре.

Ранее сборная Чили обратилась в ФИФА, потребовав исключить эквадорцев. По мнению чилийской стороны, защитник Эквадора Байрон Кастильо является колумбийцем. Данный иск был отклонен ФИФА, дело закрыли.

Однако в данном вопросе появились новые обстоятельства. Издание Daily Mail опубликовало аудиозапись разговора Кастильо с представителями Федерации футбола Эквадора (FEF), который состоялся 4 года назад. В нем он утверждает, что родился не в 1998 году, а в 1995-м, как указано в его эквадорском свидетельстве о рождении. Помимо этого, он назвал свое полное имя – Байрон Хавьер Кастильо Сегура. Оно совпадает с именем, которое и значится в колумбийском свидетельстве, скан документа также ранее был опубликован. Помимо этого, игрок поделился подробностями своего переезда из колумбийского города Тумако в эквадорский Сан-Лоренсо, чтобы продолжить карьеру футболиста. Кастильо назвал имя бизнесмена, который помог ему с оформлением новых документов.

В письме следственной комиссии FEF, которое было направлено президенту и Дисциплинарной комиссии Федерации, сказано, что Кастильо — гражданин Колумбии, он родился в Тумако в 1995 году. Несмотря на это, в 2019 году FEF официально утвердила, что Кастильо является гражданином Эквадора. На июньском слушании все эти доказательства не были представлены.

Окончательное решение по данному вопросу вынесет Апелляционная комиссия ФИФА, это должно произойти 15 сентября.

На мировом первенстве Эквадор должен сыграть со сборными Катара, Нидерландов и Сенегала. Турнир состоится с 20 ноября по 18 декабря.

Все новости
В УЕФА оценили возможность участия сборной России в отборе к Евро-2024
09 сентября
ОфициальноГогниев оштрафован на 10 тысяч рублей
08 сентября
Официально«Рубин» временно не сможет регистрировать новых игроков
07 сентября
СлухиАрбитра Мешкова отстранят от судейства минимум до конца сентября
06 сентября
В Норвегии не считают Норманна потерей и рады его отстранению
06 сентября
Тренер сборной Норвегии прокомментировал отстранение Норманна
06 сентября
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:02
Следствие ведут знатоки. )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:58
А чилийцам зачем это нужно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:47, ред.
Примем в свою компании изгоев.Достойная страна,она нам Нобоа надолго в аренду сдала! Интересно,папа у него до сих пор возглавляет ВМС Эквадора?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:45
Под кулисные игры
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 19:31
Интересно в чью пользу место на ЧМ освобождают ? )))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:27
Поди нефть не смогли выкачать из Эквадора в США xD
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:26
Двойные стандарты...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 