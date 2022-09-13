Сборную Эквадора могут отстранить от ближайшего мирового первенства

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сегодня, 19:25

Сборная Эквадора может быть отстранена от участия на чемпионате мира в Катаре.

Ранее сборная Чили обратилась в ФИФА , потребовав исключить эквадорцев. По мнению чилийской стороны, защитник Эквадора является колумбийцем. Данный иск был отклонен ФИФА , дело закрыли.

Однако в данном вопросе появились новые обстоятельства. Издание Daily Mail опубликовало аудиозапись разговора Кастильо с представителями Федерации футбола Эквадора (FEF), который состоялся 4 года назад. В нем он утверждает, что родился не в 1998 году, а в 1995-м, как указано в его эквадорском свидетельстве о рождении. Помимо этого, он назвал свое полное имя – Байрон Хавьер Кастильо Сегура. Оно совпадает с именем, которое и значится в колумбийском свидетельстве, скан документа также ранее был опубликован. Помимо этого, игрок поделился подробностями своего переезда из колумбийского города Тумако в эквадорский Сан-Лоренсо, чтобы продолжить карьеру футболиста. Кастильо назвал имя бизнесмена, который помог ему с оформлением новых документов.

В письме следственной комиссии FEF, которое было направлено президенту и Дисциплинарной комиссии Федерации, сказано, что Кастильо — гражданин Колумбии, он родился в Тумако в 1995 году. Несмотря на это, в 2019 году FEF официально утвердила, что Кастильо является гражданином Эквадора. На июньском слушании все эти доказательства не были представлены.

Окончательное решение по данному вопросу вынесет Апелляционная комиссия ФИФА , это должно произойти 15 сентября.

На мировом первенстве Эквадор должен сыграть со сборными Катара, Нидерландов и Сенегала. Турнир состоится с 20 ноября по 18 декабря.