Сборную Эквадора могут отстранить от ближайшего мирового первенства

Сборная Эквадора может быть отстранена от участия на чемпионате мира в Катаре.
Ранее сборная Чили обратилась в ФИФА, потребовав исключить эквадорцев. По мнению чилийской стороны, защитник Эквадора Байрон Кастильо является колумбийцем. Данный иск был отклонен ФИФА, дело закрыли.
Однако в данном вопросе появились новые обстоятельства. Издание Daily Mail опубликовало аудиозапись разговора Кастильо с представителями Федерации футбола Эквадора (FEF), который состоялся 4 года назад. В нем он утверждает, что родился не в 1998 году, а в 1995-м, как указано в его эквадорском свидетельстве о рождении. Помимо этого, он назвал свое полное имя – Байрон Хавьер Кастильо Сегура. Оно совпадает с именем, которое и значится в колумбийском свидетельстве, скан документа также ранее был опубликован. Помимо этого, игрок поделился подробностями своего переезда из колумбийского города Тумако в эквадорский Сан-Лоренсо, чтобы продолжить карьеру футболиста. Кастильо назвал имя бизнесмена, который помог ему с оформлением новых документов.
В письме следственной комиссии FEF, которое было направлено президенту и Дисциплинарной комиссии Федерации, сказано, что Кастильо — гражданин Колумбии, он родился в Тумако в 1995 году. Несмотря на это, в 2019 году FEF официально утвердила, что Кастильо является гражданином Эквадора. На июньском слушании все эти доказательства не были представлены.
Окончательное решение по данному вопросу вынесет Апелляционная комиссия ФИФА, это должно произойти 15 сентября.
На мировом первенстве Эквадор должен сыграть со сборными Катара, Нидерландов и Сенегала. Турнир состоится с 20 ноября по 18 декабря.