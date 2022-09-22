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Камоцци: «Позвольте Артему Реброву стать спортивным директором „Спартака“»

сегодня, 15:49

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, кто должен стать новым спортивным директором «красно-белых».

Я убежден, что спортивным директором «Спартака» лучше назначить российского специалиста, который хорошо знает внутренний рынок. Ребров? Да, это отличный вариант, почему бы и нет. Я знаю Артема, он очень уравновешенный и компетентный человек, который очень любит «Спартак», давно находится в команде. Позвольте ему стать спортивным директором «Спартака»! Это будет верное решение.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:53
Что это он?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:52
Посмотрим на него в деле...
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