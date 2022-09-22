Камоцци: «Позвольте Артему Реброву стать спортивным директором „Спартака“»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, кто должен стать новым спортивным директором «красно-белых».

Я убежден, что спортивным директором «Спартака» лучше назначить российского специалиста, который хорошо знает внутренний рынок. Ребров? Да, это отличный вариант, почему бы и нет. Я знаю Артема, он очень уравновешенный и компетентный человек, который очень любит «Спартак», давно находится в команде. Позвольте ему стать спортивным директором «Спартака»! Это будет верное решение.