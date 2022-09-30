Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гаранин рассказал, что его расстраивает в игре «Сочи»

вчера, 22:35

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, что его расстраивает в игре команды.

Вопросов по судейству в матче с ЦСКА нет. Есть вопросы по нашим атакующим и оборонительным действиям. Безусловно, переживаешь, когда видишь моменты, с которыми не согласен ты, тренерский штаб и многие люди, которые видят эти эпизоды. Но мы точно делаем акцент на игровые моменты.

Нас расстраивает то, что мы пропускаем, не доигрываем, что мы не создаём ещё больше моментов. Судейство? Знаете, футболисты и судьи ошибаются, принимают правильные решения — всё это часть футбола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дм. Черышев: «Денису нужно играть в „Венеции“ в стартовом составе»
Сегодня, 18:11
Мостовой: «„Локомотив“ обязан громить „Урал“ на кураже»
Сегодня, 18:02
В «Оренбурге» оценили крупную победу над «Сочи»
Сегодня, 16:27
Тихонов: «По игре „Торпедо“ сейчас выглядит неплохо»
Сегодня, 15:51
Алексей Прудников: «Футболистов прошлых лет забыли»
Сегодня, 15:35
Мостовой: «ЦСКА обязан обыгрывать „Химки“»
Сегодня, 15:23
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:44
Это он так к судьям подлизывается.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 05:16
Работать усерднее - вот что нужно футболисту и команде. Лень это плохо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:13
Всё правильно,надо забивать свои моменты!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:11
Хоть один не ноет,а видит причины неудач в собственных издержках игры.
A.S.A
A.S.A ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:50
Благодарю за ответ.
David Young
David Young ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:41
Здравствуйте. Со следующей отправкой, теперь она будет осуществляться каждый месяц.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 