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Червиченко назвал две причины, почему «Спартак» разгромил «Зенит»

вчера, 20:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.

Хорошая и интересная игра — нашли модель, когда Кубок стал интересным. Матчи действительно становятся напряжёнными и значимыми. На мой взгляд, во вчерашнем матче было две причины победы «Спартака»: больше хотели — было видно, как они лезли из кожи вон, чтобы выиграть. Вторая причина — элемент везения: «Спартак» свои два момента забил, а «Зенит» попадал в штангу. Счёт не по игре. «Спартак» не был настолько сильнее, сколько мячей пропустил «Зенит». Но так бывает.

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Все комментарии
Vave666
Vave666
вчера в 23:13
Всего лишь не было Барриоса...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:48, ред.
Каждая команда играет так к как ей позволяет играть соперник. Спартак именно так позволил игоать Зениту. А байка, что Зннит не хо тел
играть в пользу бедных. За миллионы евро они
и все хотят играть в футбол. Отмазки Зенита не катят
ABir
ABir
вчера в 21:25
Самое большое везение - это, что Червиченко нет в Спартаке
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:25
Зенит как-то не особо выкладывался. Спартак хотел явно больше и поэтому справедливо победил.
старина
старина
вчера в 21:11
Мостовой еще не выступил?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:09
Всё случилось потому,что Червь болел тайно против.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 20:49
Жирный червяк не лопнул там? Переживаю аххаах
Zak11
Zak11
вчера в 20:48
Да в целом наверное соглашусь. Решили исход последние 15 минут игры. В конце матча Спартак выглядел сильнее.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:48
Есть только одна причина - Спартак был лучше в этом матче.
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