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Хаджи: «Поражение „Зенита“ пойдёт только на пользу российскому футболу»

вчера, 18:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о победе над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.

«Спартак» — чемпион. Мы с вами как раз об этом и говорили: если проявят характер, навяжут свою игру и не уступят ни сантиметра игры, то бразильчики сдуются. Так и получилось.

«Зениту» всего хватает, всё есть. Просто они стали самоуверенными. Но самоуверенность никогда не приносит хороших результатов. Они были уверены, что «Спартак» в любом случае дожмут, даже если спартаковцы забьют один-два гола. Но не получилось.

Насколько счёт закономерен? Я вчера говорил, что «Спартак» 2:1 выиграет, а получилось даже лучше — 3:0. Это многовато, но, с другой стороны, когда «Зенит» в Суперкубке забил четыре, то спартаковцы три гола подарили сами себе. Забили три — хорошо. Это немножко напряжёт их. «Зенит» так же самоуверенно вышел с «Крыльями Советов» — в итоге получили два.

Здесь же не было трёх лучших игроков — Ловрена, Барриоса и Клаудиньо. Это много, когда в команде трое основных игроков не играют. Поражение «Зенита» пойдёт только на пользу российскому футболу и «Спартаку». Немножко хоть воспрянет духом.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:12
Разные турниры.В воскресенье "Зенит" оприходует "Ростов"(к примеру,а ЦСКА сторпедит снова,и на горизонте замаячит какая-нибудь ла-лига(бундеслига),когда после пятого тура было всё ясно,в принципе.
Futurista
Futurista
вчера в 19:12
Точно)...больше поражений Зенита - больше пользы российскому футболу...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:07
Это просто слова
Гость
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