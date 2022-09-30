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Баженов: «„Спартак“ одержал победу над „Зенитом“ по игре»

вчера, 20:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.

Мне понравился матч. Отличная игра. Обе команды показали хороший футбол, но «Спартак» был сильнее во втором тайме – перебегали, переборолись, переиграли.

Счёт 3:0? Не так важно, какой счёт. Не делаю на этом акцент. Важно, что отыграли именно по игре. Не так принципиально — 1:0, 2:0 или 3:0. Просто по игре выиграли. Да, счёт 3:0 — приятно, всем радостно. Но лично я делаю акцент, что по игре. «Спартак» был объективно сильнее в этот вечер.

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Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 22:41
Главное вынести урок!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:10
Счёт есть счёт,остальное-вкусовщина.
Гость
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