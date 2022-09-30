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Таски: «У „Спартака“ ещё есть шансы побороться за первые места в таблице»

вчера, 19:47

Экс-игрок «Спартака» Сердар Таски отреагировал на результаты команды в текущем сезоне.

Матчей в сезоне много, так что у «Спартака» еще есть шансы побороться за первые места в таблице. По завершении сезона можно будет сказать, хороший он был для «Спартака» и тренера или нет. Целью «Спартака» всегда должна быть победа в чемпионате. Это будет непросто, потому что «Зенит» до этого и сейчас показывает очень хорошие результаты в РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:16
Не бывает "первых мест"...
Первое - оно одно...
Но к сожалению для Таски...там занято...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:41
Теоретически да, на практике нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:09
"Первые"-это со второго по какое???
Гость
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