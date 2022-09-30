Таски: «У „Спартака“ ещё есть шансы побороться за первые места в таблице»

Экс-игрок «Спартака» отреагировал на результаты команды в текущем сезоне.

Матчей в сезоне много, так что у «Спартака» еще есть шансы побороться за первые места в таблице. По завершении сезона можно будет сказать, хороший он был для «Спартака» и тренера или нет. Целью «Спартака» всегда должна быть победа в чемпионате. Это будет непросто, потому что «Зенит» до этого и сейчас показывает очень хорошие результаты в РПЛ .