Суарес сравнил Вальверде с Джеррардом

Бывший нападающий «Барселоны» сравнил футболиста «Реала» с экс-игроком «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом.

По правде сказать – и газетные архивы это подтвердят, – уже в 2017 году, когда Феде дебютировал в сборной, я утверждал, что он похож на Стивена Джеррарда, с которым я играл в «Ливерпуле».

У него похожие данные. Он игрок бокс-ту-бокс, у него мощный удар, он способен изменять темп игры... Не хочу их особо сравнивать, но во многом они все-таки похожи.

Я видел начало карьеры Федерико, он многое улучшил в своей игре, выступая в окружении больших звезд. Он многого смог достичь.