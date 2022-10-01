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Суарес сравнил Вальверде с Джеррардом

вчера, 14:38

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес сравнил футболиста «Реала» Федерико Вальверде с экс-игроком «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом.

По правде сказать – и газетные архивы это подтвердят, – уже в 2017 году, когда Феде дебютировал в сборной, я утверждал, что он похож на Стивена Джеррарда, с которым я играл в «Ливерпуле».

У него похожие данные. Он игрок бокс-ту-бокс, у него мощный удар, он способен изменять темп игры... Не хочу их особо сравнивать, но во многом они все-таки похожи.

Я видел начало карьеры Федерико, он многое улучшил в своей игре, выступая в окружении больших звезд. Он многого смог достичь.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:33
Федерико Вальверде один из самых лучших на своей позиции, если не самый лучший.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:43
Наверно он знает о чём говорит
Гость
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