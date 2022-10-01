Яя Туре: «Я хотел стать легендой»

Экс-игрок «Манчестер Сити» поделился воспоминаниями о своем переходе в стан «горожан» в 2010 году.

Из-за различий в культуре и еде мне было очень тяжело при переходе в свой первый европейский клуб.

Нужно было привыкнуть. Но когда я провёл некоторое время в «Беверене», то понял, что в Европе я смогу осуществить свою мечту — играть с лучшими футболистами и брать трофеи. Я понимал, что нельзя упускать свой шанс.

Я хотел стать легендой. Мой план заключался в следующем: перейти в «Манчестер Сити», оказать большое влияние на команду и, возможно, однажды стать легендой.