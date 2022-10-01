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Яя Туре: «Я хотел стать легендой»

вчера, 13:36

Экс-игрок «Манчестер Сити» Яя Туре поделился воспоминаниями о своем переходе в стан «горожан» в 2010 году.

Из-за различий в культуре и еде мне было очень тяжело при переходе в свой первый европейский клуб.

Нужно было привыкнуть. Но когда я провёл некоторое время в «Беверене», то понял, что в Европе я смогу осуществить свою мечту — играть с лучшими футболистами и брать трофеи. Я понимал, что нельзя упускать свой шанс.

Я хотел стать легендой. Мой план заключался в следующем: перейти в «Манчестер Сити», оказать большое влияние на команду и, возможно, однажды стать легендой.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:42
А я , космонавтом 🚀 !)
zim289
zim289
вчера в 14:49
уууууууууууууууууууууууууу
Tostao
Tostao
вчера в 14:17
"Из-за различий в культуре и еде мне было очень тяжело при переходе в свой первый европейский клуб."
--------
А до этого он что, человеченкой питался?)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:06
Легендой не стал
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:05
Главный нытик про расизм, а не легенда.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:50
Да уж, раскатал губу.
vmmach778x34
vmmach778x34
вчера в 13:46
Опять этот негр
mphuZ
mphuZ
вчера в 13:36, ред.
Яя - Легенда
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