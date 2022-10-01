Руни рассказал о своём лучшем партнере по команде

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем лучшем партнере по команде за всю карьеру.

В нападении мне больше всего нравилось играть с Тевесом. С самого начала мы хорошо друг друга понимали. Мы с ним постоянно менялись позициями: я мог играть то «девятку», то «десятку». Когда мы теряли мяч, то превращались в двух быков, стремившихся его себе вернуть.