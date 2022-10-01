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Руни рассказал о своём лучшем партнере по команде

вчера, 14:10

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своем лучшем партнере по команде за всю карьеру.

В нападении мне больше всего нравилось играть с Тевесом. С самого начала мы хорошо друг друга понимали. Мы с ним постоянно менялись позициями: я мог играть то «девятку», то «десятку». Когда мы теряли мяч, то превращались в двух быков, стремившихся его себе вернуть.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:36
Да, два бычка. Но легенда МЮ должна помнить, как он предал идеологию МЮ... Можно просто перейти в Сити, без претензий, он легионер изначально..
А можно сделать это так, как сделал Тевес. "блюдок он. Издевался над Фергюссоном потом. Такое нельзя прощать.
Хотя тот же Руни не очень был предан команде, чтоб считаться именно легендой. Каждое продление контракта выливалось в спекуляции, желание типа уйти из клуба и после каждого продления он играл всё хуже и хуже.
422d9vwp29ra
422d9vwp29ra
вчера в 15:15
Это просто его мнение
Илья85
Илья85
вчера в 14:31
Тевес был бвл топовым напом. Жаль ,не сложилось в мю
drug01
drug01
вчера в 14:24
Были времена!!!
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