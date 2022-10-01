Руни рассказал о своём лучшем партнере по команде

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своем лучшем партнере по команде за всю карьеру.
В нападении мне больше всего нравилось играть с Тевесом. С самого начала мы хорошо друг друга понимали. Мы с ним постоянно менялись позициями: я мог играть то «девятку», то «десятку». Когда мы теряли мяч, то превращались в двух быков, стремившихся его себе вернуть.
А можно сделать это так, как сделал Тевес. "блюдок он. Издевался над Фергюссоном потом. Такое нельзя прощать.
Хотя тот же Руни не очень был предан команде, чтоб считаться именно легендой. Каждое продление контракта выливалось в спекуляции, желание типа уйти из клуба и после каждого продления он играл всё хуже и хуже.
А можно сделать это так, как сделал Тевес. "блюдок он. Издевался над Фергюссоном потом. Такое нельзя прощать.
Хотя тот же Руни не очень был предан команде, чтоб считаться именно легендой. Каждое продление контракта выливалось в спекуляции, желание типа уйти из клуба и после каждого продления он играл всё хуже и хуже.