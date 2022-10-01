Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Нагельсманн: «Мы проявили себя гораздо лучше, чем в предыдущих матчах»

вчера, 13:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил победу своей команды над «Байером» в матче 8-го тура Бундеслиги (4:0).

Победы важны, но сегодняшняя – особенно. Нам понравилась наша игра и результат матча. Нам очень помог быстрый гол. Мы проявили себя гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. В первом тайме нам пришлось сдержать более сильный натиск соперника.

В целом, мы хорошо контролировали игру. Во втором тайме футбол был более открытым. Мы дали достойную реакцию на предыдущие поражения. Мы довольны, надеемся, что в Лиге чемпионов также сможем показать отличный результат.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артета: «„Арсенал“ – претендент на чемпионство? Эти разговоры не для меня»
Сегодня, 09:50
Тонали: «Рад победе, но грустно, что наши игроки получили травмы»
Сегодня, 09:43
Антони: «Роналду служит примером для молодых игроков»
Сегодня, 09:12
Тебас раскритиковал идею создания Суперлиги Европы
Сегодня, 08:59
Пиоли: «Эта победа — итог командной работы, но таков стиль „Милана“»
Сегодня, 08:43
Хави: «Очень непростая игра. Мы были терпеливы и упорны»
Сегодня, 08:22
Все комментарии
zc45jrsnq368
zc45jrsnq368
вчера в 13:31
Это просто слова
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 