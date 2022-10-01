Нагельсманн: «Мы проявили себя гораздо лучше, чем в предыдущих матчах»

Главный тренер «Баварии» оценил победу своей команды над «Байером» в матче 8-го тура Бундеслиги (4:0).

Победы важны, но сегодняшняя – особенно. Нам понравилась наша игра и результат матча. Нам очень помог быстрый гол. Мы проявили себя гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. В первом тайме нам пришлось сдержать более сильный натиск соперника.

В целом, мы хорошо контролировали игру. Во втором тайме футбол был более открытым. Мы дали достойную реакцию на предыдущие поражения. Мы довольны, надеемся, что в Лиге чемпионов также сможем показать отличный результат.