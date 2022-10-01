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Тен Хаг поддержал Магуайра

вчера, 12:45

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил со словами поддержки в адрес защитника Харри Магуайра.

Я тренирую его, поэтому должен еще и поддерживать. Но я действительно верю в него. Он здорово проявил себя на предсезонных сборах – на тренировках и в матчах. Затем он выпал из основы – но это связано с тем, что и другие игроки обороны отлично себя проявляют.

Но я вижу его качества. Несмотря на непопадание в состав, он продолжал упорно работать, его качества хорошо видны. Взгляните на его карьеру – у него почти 50 матчей за сборную Англии. У него высокий потенциал, за его плечами немало отличных матчей за «Лестер» и МЮ.

Футболисты в раздевалке, тренерский штаб, главный тренер – все в него верят. Все в его руках. Я так ему и сказал. Уверен, у Харри получится. Он все исправит. Я верю в это.

Ранее экс-футболист «Ливерпуля» высказался на эту тему более категорично.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:45
Хорошо что тренер в него верит
Гость
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