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Лапорта: «Мы были вынуждены продать активы, чтобы закрепить восстановление»

вчера, 12:55

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему «сине-гранатовым» пришлось использовать экономические рычаги.

Увы, то наследие, которое мы получили, вынудило нас применить один из двух вариантов – использовать рычаги или попросить денег у людей. Ни правление, ни я не хотели просить денег, сильно сказалась пандемия и экономический кризис. Мы были вынуждены продать активы, чтобы закрепить восстановление.

Вы можете быть спокойны, поскольку в самый напряженный момент мы продали активы по наиболее выгодной цене и без особого ущерба для будущих доходов клуба. Мы успешно вышли на рынок.

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 00:20
у них недо болельщики просто, они слово временные трудности не понимают и думают, что они круче всех в истории футбола, хотя по факту - это просто их радужный сон
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:46
Я рад за Барселону! Они нашли выход из ситуации, воспользовались этими рычагами, которые так ласкают уши недругов. Деньги появились, игроки пришли качественные, клуб продолжает биться на равных с конкурентами. Барса - это клуб, который может делать деньги из всего!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Barcelona For Life (раскрыть)
вчера в 16:22
Время покажет. Пока он скорее аферист...
Barcelona For Life
Barcelona For Life
вчера в 15:42
Лапорта ТОП! Пусть учатся, как управлять такой мощью как БАРСЕЛОНА!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:44
Играют с голым задом.
shlomo
shlomo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:38, ред.
Этот парень постоянно что-то говорит, после чего говорит, что не нужно об этом говорить (это я о Лапорте...)... и ой не факт, что Барса именно в этом году выиграет Ла Лигу (про ЛЧ вообще не буду ничего говорить, там Барса уже многим не конкурент). Реал на ходу и тоже наверняка хочет чемпионство, плюс Бетис и Атлетик хороши... так что не факт...
Elliada
Elliada
вчера в 14:29
Нужно было отдавать долги, а не покупать игроков. Лапорта сделал ставку на игроков, которые должны выиграть трофеи, чтобы привлечь спонсоров. Но выиграют ли трофеи, вот в чем вопрос. Даже Ла Лигу и Кубок Короля сложно будет выиграть. Остальные команды тоже усилились, тоже хотят выиграть трофеи. Время покажет. Либо его назовут гением, либо проходимцем
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:06
Лапорте многое спустят, если результат на поле будет. Ла Лигу им волемс неволемс в этом году брать надо, ведь в ЛЧ перспективы не такие радужные.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 14:00
Во-во..., как и ПСЖ, которому за год принёс 670 лямов.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:28
Месси вверг Барселону в нищету
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:27
Продать Лапорту и дело закончено !
shlomo
shlomo
вчера в 13:24
Бармалей тоже лапшу на уши всем вешал, что все в порядке, а в итоге долгов на миллиард насобирал. Ты не забыл, что вы должны Аяксу, Ювентусу, Ливерпулю и Сити несколько десятков миллионов за игроков? Сколько раз ещё ты дёрнешь рычаг в коробке передач? Деньги из воздуха не возникают. Не ты так твои последователи будут платить за твои рычаги.

А как можно продать активы без соответствующего ущерба для доходов? Покупатели активов рассчитывают на некий доход в будущем. Именно его они покупают и именно его недосчитается Барса. Тут либо Лапорта считает себя умнее тех бизнесменов, которые заключили с ним сделку. Либо как всегда лапшу благодарным фанатам по ушам развешивает

Был ещё один вариант - просто переждать и расплатиться с долгами, но жить по средствам вы просто не умеете, когда это нужно.
Брулин
Брулин
вчера в 13:19
«Барселона» намерена договориться по Гризманну с «Атлетико» до старта ЧМ. Лапорта согласен на 20 млн евро
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