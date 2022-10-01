Лапорта: «Мы были вынуждены продать активы, чтобы закрепить восстановление»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему «сине-гранатовым» пришлось использовать экономические рычаги.

Увы, то наследие, которое мы получили, вынудило нас применить один из двух вариантов – использовать рычаги или попросить денег у людей. Ни правление, ни я не хотели просить денег, сильно сказалась пандемия и экономический кризис. Мы были вынуждены продать активы, чтобы закрепить восстановление.

Вы можете быть спокойны, поскольку в самый напряженный момент мы продали активы по наиболее выгодной цене и без особого ущерба для будущих доходов клуба. Мы успешно вышли на рынок.