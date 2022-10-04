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Хуфкенс: «„Атлетико“ — команда топового европейского уровня»

вчера, 11:23
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Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс дал комментарий перед матчем с «Атлетико».

Мы сделали огромные шаги, победив в матчах с «Байером» и «Порту». Теперь нам противостоят игроки, которые уже доказали свой класс. «Атлетико» — команда топового европейского уровня, которая обычно играет в плей-офф. Нам надо верить в себя.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 11:47, ред.
Тяжёлый матч для обеих команд.
Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс дал комментарий перед матчем с Атлетико.
Мы сделали огромные шаги, победив в матчах с «Байером» и «Порту».
Дело в том , что у этих двух команд нет Симионе !)
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