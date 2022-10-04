Хуфкенс: «„Атлетико“ — команда топового европейского уровня»

Главный тренер «Брюгге» дал комментарий перед матчем с «Атлетико».

Мы сделали огромные шаги, победив в матчах с «Байером» и «Порту». Теперь нам противостоят игроки, которые уже доказали свой класс. «Атлетико» — команда топового европейского уровня, которая обычно играет в плей-офф. Нам надо верить в себя.