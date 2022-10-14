Каналес: «Мы достигли цели ранее, чем предполагали»

Полузащитник «Бетиса» высказался о ходе игры в матче Лиги Европы против «Ромы» (1:1).

Мы очень рады, ибо за два матча до конца группового этапа вышли в следующую стадию турнира. Мы достигли цели ранее, чем предполагали. В первом тайме мы действовали неплохо. Мы здорово вошли в игру, у нас возникали моменты. Мяч у нас перемещался быстро, как того и требовала игра. Во втором тайме... У нашего оппонента добротная команда с качественными исполнителями, мы сделали шаг назад. Было непросто, но мы контролировали игру.