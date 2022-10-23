«Рома» минимально уступила «Наполи»

«Рома» уступила «Наполи» в центральном поединке 11-го тура Серии А (0:1).
Победным оказался гол Виктора Осимхена, забитый на 81-й минуте.
«Рома» идет на 5-м месте (22 очка), «Наполи» лидирует в таблице чемпионата Италии (29 баллов).
«Рома» уступила «Наполи» в центральном поединке 11-го тура Серии А (0:1).
Победным оказался гол Виктора Осимхена, забитый на 81-й минуте.
«Рома» идет на 5-м месте (22 очка), «Наполи» лидирует в таблице чемпионата Италии (29 баллов).
Болельщиков Наполи с выездной победой!
Болельщиков Наполи с выездной победой!