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«Рома» минимально уступила «Наполи»

вчера, 23:51
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Рома» уступила «Наполи» в центральном поединке 11-го тура Серии А (0:1).

Победным оказался гол Виктора Осимхена, забитый на 81-й минуте.

«Рома» идет на 5-м месте (22 очка), «Наполи» лидирует в таблице чемпионата Италии (29 баллов).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:23
Наполи набрали приличный ход.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:17
Наполи силен как никогда.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:13
"Наполи" очень хорошо начали чемпионат и продолжают радовать результатами своих болельщиков. Удачи
vvvcyhsh8bcr
vvvcyhsh8bcr
сегодня в 03:21
Хвича и компания уделали особливого
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:54
Отличный футбольный вечер! Увозим с Рима три очка.
Болельщиков Наполи с выездной победой!
Гость
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