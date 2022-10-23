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«Лилль» одолел «Монако», в матче 7 голов

вчера, 23:46
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль4 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Лилль» одолел «Монако» в матче 12-го тура Лиги 1 (4:3).

Александру Рибейро вывел хозяев вперед на 22-й минуте. Энрике Кайо на 34-й счет сравнял. Реми Кабелла на 39-й вновь подарил преимущество «догам», но Аксель Дисаси на 44-й установил равенство на табло. Виссам Бен-Йеддер на 53-й вывел гостей вперед, но хозяева смогли отыграться — на 62-й Кабелла оформил дубль. Окончательный счет установил Жонатан Бамба на 70-й минуте.

После матча «Лилль» идет на 6-м месте (22 очка), «Монако» располагается на 7-й позиции (21 пункт).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:23
Урожйный матч!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:13
А где Монако Головина было ?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:42
Повеселились на пару.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:24
Настоящий французский боевик . Шикарный футбол показали обе команды . Вот только при всём том что Монако имел преимущество ведя со счётом 3:2 , и ещё имел возможность увеличить свой гандикап, но получил в свои ворота третий мяч . А потом почему-то сбавил обороты и скорее всего начал играть в удержание счёта . Во всяком случае мне так показалось, или просто не хватило сил бороться за победу. А вот Лилль побежал добивать соперника и добился своей цели . Респект и Уважение команде Лилль за такую самоотдачу и веру в свою победу . Монако всё так нет тот клуб который был ещё в прошлом сезоне, под руководством Нико Ковача. Что-то в команде сломалось, нет характера и того бойцовского духа у этой группы футболистов Монако . И сегодняшний матч тому яркое подтверждение . Лилль их просто съел . Ну вот как-то так. Всем Добра !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:15
Опять без ЛЧ
vova505
vova505
вчера в 23:52
Обалдеть...
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