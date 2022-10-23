«Лилль» одолел «Монако», в матче 7 голов

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вчера, 23:46

«Лилль» одолел «Монако» в матче 12-го тура Лиги 1 (4:3).

Александру Рибейро вывел хозяев вперед на 22-й минуте. Энрике Кайо на 34-й счет сравнял. Реми Кабелла на 39-й вновь подарил преимущество «догам», но Аксель Дисаси на 44-й установил равенство на табло. Виссам Бен-Йеддер на 53-й вывел гостей вперед, но хозяева смогли отыграться — на 62-й Кабелла оформил дубль. Окончательный счет установил Жонатан Бамба на 70-й минуте.

После матча «Лилль» идет на 6-м месте (22 очка), «Монако» располагается на 7-й позиции (21 пункт).