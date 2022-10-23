Гол Кейна не помог «Тоттенхэму» избежать поражения в матче с «Ньюкаслом»

«Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» в матче 13-го тура АПЛ (1:2).
Каллум Уилсон открыл счет на 31-й минуте, Мигель Альмирон удвоил преимущество гостей на 40-й. Харри Кейн помог лондонцам отыграть один мяч на 54-й минуте.
«Шпоры» идут на 3-м месте (23 очка), «сороки» расположились на 4-й строчке (21 пункт).
Хоть у них сегодня и богатые владельцы, но что меня радует так это то, что они во первых предоставили шанс Английскому тренеру, Эдди Хау хорошо выполняет свою работу, во вторых они не сорят деньгами, как Ман Сити или ПСЖ, а двигаются постепенно, делая точечные усиления, и вы посмотрите они уже конкурируют с ТОП 6. Пока у них одно поражение в сезоне и то, от Ливерпуля на энфилде, где взять очки очень сложно, даже Ман Сити не смог. И если кто помнит матч между Ньюкаслом и Ман Сити то вы должны помнить как горожани чудом спаслись 3-3 проигрывая 3-1....... вот вам и ньюкасл и тут победа над шпорами не удивила.
PS А Тоттенхэм, который имеет состав лучше чем у Ньюкасла и который с приходом Конте должен по идеи бороться за трофеи, и побеждать в таких матчах не делает ничего чтобы приблизится к этому, Тоттенхэм есть Тоттенхэм. Еще кто то говорил по прошлому матчу проиграв МЮ, они демонстрировали свой лучший футбол в сезоне. То есть лучший футбол это, когда клуб проигрывает, как сегодня например, а худший наверно когда побеждает, большего бреда я не слышал.
Хоть у них сегодня и богатые владельцы, но что меня радует так это то, что они во первых предоставили шанс Английскому тренеру, Эдди Хау хорошо выполняет свою работу, во вторых они не сорят деньгами, как Ман Сити или ПСЖ, а двигаются постепенно, делая точечные усиления, и вы посмотрите они уже конкурируют с ТОП 6. Пока у них одно поражение в сезоне и то, от Ливерпуля на энфилде, где взять очки очень сложно, даже Ман Сити не смог. И если кто помнит матч между Ньюкаслом и Ман Сити то вы должны помнить как горожани чудом спаслись 3-3 проигрывая 3-1....... вот вам и ньюкасл и тут победа над шпорами не удивила.
PS А Тоттенхэм, который имеет состав лучше чем у Ньюкасла и который с приходом Конте должен по идеи бороться за трофеи, и побеждать в таких матчах не делает ничего чтобы приблизится к этому, Тоттенхэм есть Тоттенхэм. Еще кто то говорил по прошлому матчу проиграв МЮ, они демонстрировали свой лучший футбол в сезоне. То есть лучший футбол это, когда клуб проигрывает, как сегодня например, а худший наверно когда побеждает, большего бреда я не слышал.