Гол Кейна не помог «Тоттенхэму» избежать поражения в матче с «Ньюкаслом»

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вчера, 20:30

«Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» в матче 13-го тура АПЛ (1:2).

Каллум Уилсон открыл счет на 31-й минуте, Мигель Альмирон удвоил преимущество гостей на 40-й. Харри Кейн помог лондонцам отыграть один мяч на 54-й минуте.

«Шпоры» идут на 3-м месте (23 очка), «сороки» расположились на 4-й строчке (21 пункт).