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Гол Кейна не помог «Тоттенхэму» избежать поражения в матче с «Ньюкаслом»

вчера, 20:30
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» в матче 13-го тура АПЛ (1:2).

Каллум Уилсон открыл счет на 31-й минуте, Мигель Альмирон удвоил преимущество гостей на 40-й. Харри Кейн помог лондонцам отыграть один мяч на 54-й минуте.

«Шпоры» идут на 3-м месте (23 очка), «сороки» расположились на 4-й строчке (21 пункт).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:57
Сороки начинают высокий полёт !
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 07:45
У Тоттенхэма пошла стагнация, хотя казалось после матча с Челси они прибавят, а это оказалось максимумом. Выжали в том матче все что смогли, при этом такой Челси проиграл Загребу.
Не подходил Конте для этой команды ему нужно брать оборонительные команды как Ювентус, Челси и Интер.
Команда лишь просела в атаке и меньше стала создавать, чем при Почеттино, а в обороне у них не самые сильные игроки.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:25
Посыпались "шпоры".
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:29
ТТХ встрепенулся только к 65 минуте, но было поздно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:02
Сорок с победой!
Бoрат
Бoрат ответ u6y8svcwh6nr (раскрыть)
вчера в 21:59
Бейл и Модрич с тобой полностью согласны
Бoрат
Бoрат
вчера в 21:58
Кейн забил не с пенальти?
Странно, думал он больше ни на что не способен
Надо посмотреть обзор матча в честь такого удивительного события
u6y8svcwh6nr
u6y8svcwh6nr
вчера в 21:56
Не поможет тотенхему никто,а хорошим игрокам нужно уходить если они хотят выиграть трофей
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:36
Хороший бодрый матч. Очень жаль Тоттенхэм, но похоже команда в кризисе.

Поздравляю Ньюкасл с победой!
DXTK
DXTK
вчера в 21:10, ред.
Сороки заслужили победу, если выбирать из клубов кто должен попасть в ТОП 4 по окончанию сезона, и выбирать между Тоттенхэмом, Челси и Ман Юнайтед или Ливерпулем, я бы лучше выбрал бы Ньюкасл , это такая свежая кровь. тем более они преобразились буквально за год, от аутсайдера который не имел побед на страте в прошлом сезоне, до одной из многообещающих команд и проектов в этом. Последний раз когда Ньюкасл попадал в четверку сильнейших и выступал в ЛЧ это был 2003 год, под руководством сэра Бобби Робсона.

Хоть у них сегодня и богатые владельцы, но что меня радует так это то, что они во первых предоставили шанс Английскому тренеру, Эдди Хау хорошо выполняет свою работу, во вторых они не сорят деньгами, как Ман Сити или ПСЖ, а двигаются постепенно, делая точечные усиления, и вы посмотрите они уже конкурируют с ТОП 6. Пока у них одно поражение в сезоне и то, от Ливерпуля на энфилде, где взять очки очень сложно, даже Ман Сити не смог. И если кто помнит матч между Ньюкаслом и Ман Сити то вы должны помнить как горожани чудом спаслись 3-3 проигрывая 3-1....... вот вам и ньюкасл и тут победа над шпорами не удивила.

PS А Тоттенхэм, который имеет состав лучше чем у Ньюкасла и который с приходом Конте должен по идеи бороться за трофеи, и побеждать в таких матчах не делает ничего чтобы приблизится к этому, Тоттенхэм есть Тоттенхэм. Еще кто то говорил по прошлому матчу проиграв МЮ, они демонстрировали свой лучший футбол в сезоне. То есть лучший футбол это, когда клуб проигрывает, как сегодня например, а худший наверно когда побеждает, большего бреда я не слышал.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:05
Если в матче против МЮ Льерис был героем, и благодаря его спасениям шпоры пропустили всего лишь два мяча, то в матче с сороками французский кипер привез оба гола в свои ворота. Хау выстраивает очень симпатичную и играющую команду, это хорошо, чем больше таких клубов в лиге тем интересней смотреть нейтральным зрителям.
Таганский
Таганский
вчера в 20:43
Похоже, появляется еще один клуб с серьезными заявами - молодцы сороки, ТТХ да в гостях, под Конте начинает стульчик пошатываться..
А в общем, здорово, конечно, чем больше непредсказуемых матчей, тем интереснее лига..
Сегодня и святые притормозили пушкарей, и лисы в гостях волков порвали, и вилла после увала Стиви Джи взорвалась..
Класс!!
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:37
Дёрнуть одного из лидеров на его поле дорогого стоит!
Elliada
Elliada
вчера в 20:34
Этот тур просто праздник для Сити. Все конкуренты потеряли очки
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:33
Так держать сороки!
Просто молодцы!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:31
Кейн мало стал забивать
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