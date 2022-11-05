Месси пропустит матч с «Лорьяном» из-за воспаления ахиллова сухожилия

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» из-за воспаления ахиллова сухожилия.
Об этом в клубе сообщили сегодня.
Лео Месси продолжит лечение от воспаления ахиллова сухожилия в качестве меры предосторожности. Он возобновит тренировки на следующей неделе.
Аргентинский футболист в этом сезоне забил 12 голов и отдал 14 результативных передач за ПСЖ во всех турнирах, а также отыграл все 90 минут в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против «Ювентуса» в среду.
Не имеет значения будет играть Месси в этом матче или нет. Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата ПСЖ станет чемпионом
Не имеет значения будет играть Месси в этом матче или нет. Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата ПСЖ станет чемпионом