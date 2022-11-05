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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2022/2023

Месси пропустит матч с «Лорьяном» из-за воспаления ахиллова сухожилия

вчера, 16:17
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен15:00 Не начался

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» из-за воспаления ахиллова сухожилия.

Об этом в клубе сообщили сегодня.

Лео Месси продолжит лечение от воспаления ахиллова сухожилия в качестве меры предосторожности. Он возобновит тренировки на следующей неделе.

Аргентинский футболист в этом сезоне забил 12 голов и отдал 14 результативных передач за ПСЖ во всех турнирах, а также отыграл все 90 минут в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против «Ювентуса» в среду.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:10
Лучший ассистент топ5 может позволить себе отдохнуть перед ЧМ.
амурец
амурец
вчера в 23:05
Даже если Месси пропускает матч для ПСЖ это не проблема, Месси в команде какой либо значимой роли не играет
протон
протон
вчера в 22:20
И правильно делает. Никто не хочет я думаю ЧМ с Аргентиной без Месси с Португалией без Рона и тд
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:02
Воспаление хитрости:))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:27
Решил отдохнуть миллионер .
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:36
Ничего страшного...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:14
20 ноября ЧМ начинается. Можно и пропускать матчи. Рисковать не нужно
Elliada
Elliada
вчера в 16:48
Последний ЧМ не надо пропустить. Лучше поберечь себя.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:38
В ПСЖ без Месси есть кому забивать!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:36
У ПСЖ в чемпионате Франции нет конкурентов. Так же как у Зенита в нашем чемпионате
Не имеет значения будет играть Месси в этом матче или нет. Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата ПСЖ станет чемпионом
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:36
Сразу видно что бережёт себя и не хочет пропустить ЧМ из-за нелепой случайной травмы. Осталось всего 2 тура.
Ron09
Ron09
вчера в 16:28
Кто ты войн?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:25
По-моему, это очень болезненная штука. Могу ошибаться...
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