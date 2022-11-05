Месси пропустит матч с «Лорьяном» из-за воспаления ахиллова сухожилия

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вчера, 16:17

Нападающий «Пари Сен-Жермен» не сыграет в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» из-за воспаления ахиллова сухожилия.

Об этом в клубе сообщили сегодня.

Лео Месси продолжит лечение от воспаления ахиллова сухожилия в качестве меры предосторожности. Он возобновит тренировки на следующей неделе.