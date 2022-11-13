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Роналду впервые в сезоне пропустит два матча МЮ подряд

вчера, 19:28
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги с «Фулхэмом».

Такое случилось впервые в сезоне. Ранее игрок пропустил матч Кубка Лиги с «Астон Виллой» (4:2).

Матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:32
индивидуально готовится, последняя гастроль важнее !
протон
протон
вчера в 21:19
Хейт хейтом, но тут то причина в ЧМ
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 20:06
Сдулся совсем
Namuri
Namuri
вчера в 20:03
Потом будет 3, а потом 4. Роналду нужен Челси.
Elliada
Elliada ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:42
Кто его вынуждает? Ясно, что перед ЧМ решил перестраховаться и придумал болезнь, чтобы не играть, как придумал семейные обстоятельства, чтобы пропустить предсезонку. МЮ только в радость. Как показывает статистика: нет балласта, есть победы.

Балласт останется, потому что нет покупателей. Напротив, клубы публично заявляют, что балласт им не нужен, чтобы его агент перестал названивать.

Вообще, даже не удивляет эгоизм балласта, который решил, что выступление на ЧМ важнее МЮ. Это показывает его отношение к клубу. Какой еще игрок решил не играть за клуб за 2 недели до ЧМ?
drug01
drug01
вчера в 19:31
Видно за него основательно взялись
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:30
Ты на правильном пути, Геша..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:29
Ясно, что его вынуждают уйти. Но если Роналду достойной зарплаты не найдет, то останется до последнего.
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