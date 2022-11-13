Роналду впервые в сезоне пропустит два матча МЮ подряд

1668356916

вчера, 19:28

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку команды на матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги с «Фулхэмом».

Такое случилось впервые в сезоне. Ранее игрок пропустил матч Кубка Лиги с «Астон Виллой» (4:2).

Матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени.