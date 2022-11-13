Роналду впервые в сезоне пропустит два матча МЮ подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги с «Фулхэмом».
Такое случилось впервые в сезоне. Ранее игрок пропустил матч Кубка Лиги с «Астон Виллой» (4:2).
Матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени.
Балласт останется, потому что нет покупателей. Напротив, клубы публично заявляют, что балласт им не нужен, чтобы его агент перестал названивать.
Вообще, даже не удивляет эгоизм балласта, который решил, что выступление на ЧМ важнее МЮ. Это показывает его отношение к клубу. Какой еще игрок решил не играть за клуб за 2 недели до ЧМ?
Балласт останется, потому что нет покупателей. Напротив, клубы публично заявляют, что балласт им не нужен, чтобы его агент перестал названивать.
Вообще, даже не удивляет эгоизм балласта, который решил, что выступление на ЧМ важнее МЮ. Это показывает его отношение к клубу. Какой еще игрок решил не играть за клуб за 2 недели до ЧМ?