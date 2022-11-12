Абаскаль объяснил, почему Соболев не попал в основу на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» рассказал, почему нападающий остался в запасе на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

У нас в команде высокая конкуренция, и все зависит от того, как футболисты показывают себя на тренировках и в матчах. Мы смотрим на то, насколько они готовы и какие качества готовы показать в данный момент. Выбор тренерского штаба основывается именно на этом. Сегодня он начнет игру на скамейке запасных, но я надеюсь, он будет готов помочь команде.