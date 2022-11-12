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Абаскаль объяснил, почему Соболев не попал в основу на матч с «Локомотивом»

вчера, 19:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему нападающий Александр Соболев остался в запасе на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

У нас в команде высокая конкуренция, и все зависит от того, как футболисты показывают себя на тренировках и в матчах. Мы смотрим на то, насколько они готовы и какие качества готовы показать в данный момент. Выбор тренерского штаба основывается именно на этом. Сегодня он начнет игру на скамейке запасных, но я надеюсь, он будет готов помочь команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:35
интересные дела ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:55
Абассаль не хочет напрямую сказать, что дельфина могут удалить.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 19:54
Потому что троим людям отправили призы позже чем остальным.

Атрибутика будет тех команд которые добавлены в любимые, чтобы это сделать нужно нажать на плюс в профиле команды, у Вас уже есть добавленная таким образом команда в профиле.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:49
Выйдет после перерыва и наколотили много голов.
Гость
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