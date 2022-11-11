Сборная Сербии объявила состав на ЧМ-2022

Объявлен состав сборной Сербии на чемпионат мира в Катаре.
Вратари: Марко Дмитрович («Севилья», Испания), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия).
Защитники: Стефан Митрович («Хетафе», Испания), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Страхинья Павлович («Ред Булл Зальцбург», Австрия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Филип Младенович («Легия», Польша), Страхинья Еракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия», Испания).
Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья», Испания), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Саша Лукич («Торино», Италия), Марко Груич («Порту», Португалия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Урош Рачич («Валенсия», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Дарко Лазович, Иван Илич (оба — «Верона», Италия), Андрия Живкович (ПАОК, Греция).
Нападающие: Душан Тадич («Аякс», Нидерланды), Александр Митрович («Фулхэм», Англия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Филип Джуричич («Сампдория», Италия), Лука Йович («Фиорентина», Италия), Неманья Радонич («Торино», Италия).