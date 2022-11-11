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Сборная Сербии объявила состав на ЧМ-2022

вчера, 16:58

Объявлен состав сборной Сербии на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья», Испания), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе», Испания), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Страхинья Павлович («Ред Булл Зальцбург», Австрия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Филип Младенович («Легия», Польша), Страхинья Еракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия», Испания).

Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья», Испания), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Саша Лукич («Торино», Италия), Марко Груич («Порту», Португалия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Урош Рачич («Валенсия», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Дарко Лазович, Иван Илич (оба — «Верона», Италия), Андрия Живкович (ПАОК, Греция).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс», Нидерланды), Александр Митрович («Фулхэм», Англия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Филип Джуричич («Сампдория», Италия), Лука Йович («Фиорентина», Италия), Неманья Радонич («Торино», Италия).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:35
Состав у сербов конечно пушка, особенно линия нападения. Удачи сербам.
Убеждён, что в РФ сербы будут самой популярной сборной на ЧМ с большим отрывом.
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:24
нормальное у них нападение
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:45
Если выйдут из группы это будет уже хорошо. К сожалению Сербия хорошо играет только в цикле отбора к чемпионату.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 20:05
Жду прорыва от Митровича, после его рекорда в чемпионшипе. Сейчас это гораздо более сильный нап, чем он был в Ньюкасле.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:03
Может речь о Милане, фамилия его немного по другому пишется, но никто и не обязан точно знать правописание фамилии серба из ЦСКА.
pomor45
pomor45 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 18:48
Какой состав на деле, покажет чемпионат, но отмечу, что из РПЛ ни одного игрока нет, а все те, что в составе, играют в очень приличных клубах Европы. Зключаю, что сербы пользуются в Европе очень большИм спросом, не чета нашим.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:31
Желаю братьям сербам выиграть этот чемпионат!!!
adekvat
adekvat ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:26
Пусть пройдут как можно дальше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 18:09
Гайч никакого отношения к Сербии не имеет. Он игрок молодежной сборной Аргентины. Не знал?
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:59
Удачи братьям сербам! Болеем за них!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:56
Как всегда у сербов состав по именам неплохой, а на деле пшик
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:43
Неплохой состав,удачи и побед наЧМ.
UncleZack
UncleZack
вчера в 17:37
И всего один из местной лиги,вот это уровень
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Сергей Сердюк (раскрыть)
вчера в 17:35
Страхиньи застрахуют
Сергей Сердюк
Сергей Сердюк
вчера в 17:21
Ваня и два Страхиньи зарешают по-любому!
Izmar
Izmar
вчера в 17:20
Удачи сборной Сербии.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 17:19
а где Гайч? непорядок
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:06
Удачи, за вас будем топить.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 17:00
Вот за кого поболею!
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