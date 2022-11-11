Месси, Ди Мария и Дибала — в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022

Сборная Аргентины объявила заявку на чемпионат мира в Катаре.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеццелья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).
Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис МакАллистер («Брайтон»), Гвидо Родригес («Бетис»), Алехандро Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекьель Паласиос («Байер»).
Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Пауло Дибала («Рома»), Лионель Месси (ПСЖ), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Хоакин Корреа («Интер»).
После появления такой креативной и хорошо сбалансированной средней линии Лионель Месси больше не несет единоличную ответственность на создание голевых моментов. А в лице Эмилиано Мартинеса у сборной появился голкипер топ-уровня. Кристиан Ромеро, в то же время, способен решить большинство проблем команды в защите.
У сборной сейчас все еще есть слабые точки. Однако у ее также есть собственный стиль и уверенность в своих силах. Перед турниром команда еще и набрала хороший ход.
После появления такой креативной и хорошо сбалансированной средней линии Лионель Месси больше не несет единоличную ответственность на создание голевых моментов. А в лице Эмилиано Мартинеса у сборной появился голкипер топ-уровня. Кристиан Ромеро, в то же время, способен решить большинство проблем команды в защите.
У сборной сейчас все еще есть слабые точки. Однако у ее также есть собственный стиль и уверенность в своих силах. Перед турниром команда еще и набрала хороший ход.