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Месси, Ди Мария и Дибала — в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022

вчера, 18:29

Сборная Аргентины объявила заявку на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеццелья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис МакАллистер («Брайтон»), Гвидо Родригес («Бетис»), Алехандро Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекьель Паласиос («Байер»).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Пауло Дибала («Рома»), Лионель Месси (ПСЖ), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Хоакин Корреа («Интер»).

Месси, Ди Мария и Дибала — в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022

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Все комментарии
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 01:01
Ещё как берут. И примеров куча.
Гарначо вообще не заслужил, даже как аванс. Если Гонсалеса и не брать, то в Аргентине можно найти более достойные варианты, чем юнец с 66 минутами в АПЛ. Вот за такое точно не берут на большие турниры.
Илья85
Илья85 ответ DEIVID_353 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Понятное дело ,что играл и забивал ,если не ошибаюсь .но сейчас он не в форме . Дружище,ты с футболом знаклм через приставку и ставки или имеешь понимание чуть больше ? Если игрок после травмы и ее в форме ,не попадает в состав такой команды как фиорентина ,то смысл его брать .в последней игре Аргентины ,на его место позвпли Альмаду ,молодой игрок. Он был в расширкнном составе. Игроков не буерут на такие турниры из-за былых заслуг
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Гонсалес в отборочном этапе играл. А это вообще х.. пройми что за игрок. У которого 60 минут в АПЛ всего лишь.
амурец
амурец
вчера в 23:54
Не плохой состав одна только проблема мешать будет неочемыш
Илья85
Илья85 ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 23:45
Рпичем тут больше меньше .если гоесалес был травмирован и не попадал в состав фиалок,он не в форме .в иаком случае,лучше здорового унца,с мотивацией ,чем игрока не в форме .тем более ,они оба игроки запаса . Могли бы взять.
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 22:41
Полузащита, пожалуй, лучшая. Папа и Де Пауль вообще убийцы! Баланс по линиям есть! Форма основы не вызывает сомнений! Мотивация ахрененная, главное не перегореть! Только победа!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:33
Согласен со всем, кроме линии защиты, которая (имхо) будет уязвима против топов, ибо наличие откровенных привезёров (Отаменди и Фойта), а также нестабильного Тальяфико наводит на грустные мысли.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 21:52
И я очень надеюсь, что вы будете победителями! Состав - супер! Ну и Леонид уже по праву заслужил этот кубок! Главное, чтобы команда его не подвела, как на позапрошлом чемпионате
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 21:39
Горначо? Это вообще кто такой??? Юнец у которого 66 мин в АПЛ. 2 матча во второсортной ЛЕ и 1 гол. Плюс 28 минут и 2 ассиста в ненужном кубке Лиги. О да, он действительно больше достоин поехать на ЧМ чем Гонсалес.
Илья85
Илья85
вчера в 20:07
В место травмированнного и редко играющего гонсалеса ,могли бы горначо из МЮ вызвать ,а в место пецельи ,которвй в бетисе не основной,можно былр балерди из марселя и медину из ланса.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 19:47
Нет смысла вызывать Дибалу.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 19:00
Атака отличная - Лоутаро, Дибала и два дядьки Месси и ДиМа. В остальных линиях не фаворит. И с Дибала есть проблемка - насколько он восстановился послке травмы.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:00
Желаю им выиграть кубок мира! Достойное поколение игроков!
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 18:55
Максимум 1/4 финала дойдет Аргентина
shlomo
shlomo
вчера в 18:46
После нескольких лет хаоса у аргентинцев снова есть отличная сборная. Она прошла квалификацию без поражений. Также Аргентина впервые более чем за 20 лет выиграла Серебряный кубок, победив в Copa America.

После появления такой креативной и хорошо сбалансированной средней линии Лионель Месси больше не несет единоличную ответственность на создание голевых моментов. А в лице Эмилиано Мартинеса у сборной появился голкипер топ-уровня. Кристиан Ромеро, в то же время, способен решить большинство проблем команды в защите.

У сборной сейчас все еще есть слабые точки. Однако у ее также есть собственный стиль и уверенность в своих силах. Перед турниром команда еще и набрала хороший ход.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:33
Думаю одни из главных фаворитов, на пару с Бразилией
Гость
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