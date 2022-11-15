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Сборная Эквадора объявила заявку на чемпионат мира

вчера, 19:56

Сборная Эквадора объявила заявку на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Александер Домингес (ЛДУ Кито), Эрнан Галиндес («Аукас»), Веллингтон Рамирес (Индепендьенте дель Валье);

Защитники: Анхело Пресиадо («Генк»), Первис Эступиньян («Брайтон»), Диего Паласиос («Лос-Анджелес»), Пьеро Инкапье («Байер»), Роберт Арболеда («Сан-Паулу»), Хавьер Арреага («Сиэтл Саундерс»), Джексон Поросо («Труа»), Феликс Торрес («Сантос Лагуна»), Вильям Пачо («Антверпен»);

Полузащитники: Карлос Груэсо («Аугсбург»), Джегсон Мендес, Хосе Сифуэнтес (оба – «Лос-Анджелес»), Алан Франко («Тальерес»), Мойсес Кайседо, Хереми Сармьенто (оба – «Брайтон»), Анхель Мена («Леон»), Айртон Пресиадо («Сантос Лагуна»), Гонсало Плата («Вальядолид»), Ромарио Ибарра («Пачука»);

Нападающие: Эннер Валенсия («Фенербахче»), Микаэль Эстрада («Крус Асуль»), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз»), Кевин Родригес («Имбабура»).

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Все комментарии
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 23:06
Рад за Эквадор
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:49
Катар должны победить.
matrix333
matrix333
вчера в 22:46
Победят в первой игре 1:3
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:36
Он уже полтора года не вызывался в сборную, при этом карьеру в ней не завершал. На прошлом Кубке Америки Нобоа принял участие лишь в одном матче. Поэтому заявил, что летать просто так из России и не играть тяжело и не имеет смысла.
протон
протон
вчера в 21:32
Забавно, что Джоркаеффа назвали в честь футболиста и он сам стал профессиональным игроком, поехавшим на ЧМ
протон
протон
вчера в 21:32
Что ж там за состав такой, что Нобоа в него не прошел... Я помню, раньше был одним из ключевых в этой сборной.
A.S.A
A.S.A ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:58
Согласен с вами! Я это писал о том, что практически все игроки сборной играют в америке, раньше все же больше игроков из Эквадора играли в европе
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:39
Жаль Нобоа всё же не взяли, хотя он вроде бы был в расширенном списке, но травма помешала Кристиану сыграть на своём последнем ЧМ. Очень обидно, ведь он находился в прекрасной форме и мог реально помочь сборной.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:22
Ну так не имена в футбол играют, а команда и чем сплочённые тем лучше, по имена недавно Бельгия именитая была, за ней сборная Англии, принесли имена кубок- нет, для обывателя конечно же пару знаменитых игроков в сборной хочется видеть, дабы знать за кем следить в данном матче, но сюрпризы команды и без именитых игроков преподносят, последние ЧМ и ЧЕ это наглядно показывают
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 20:18
Лучше не зарекаться, на ЧМ всегда найдутся Тёмные Лошадки (это не расизм если что) которые дадут жару, футбол непредсказуем и тем он завораживает!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:18
Надо ж, чувака Джоркаеффом назвали 😂
9zyby4b9jdsc
9zyby4b9jdsc ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 20:05
Вполне согласен, но пожелаем удачи в игре
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:04
Практически ни одного имени которое было бы на слуху! Разве что игроков Брайтона можно выделить!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:59
Крепкий середняк, поборется с Сенегалом за выход из группы, но не больше.
Гость
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