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Сборная Туниса объявила состав на ЧМ-2022

вчера, 21:14

Сборная Туниса объявила состав на чемпионат мира в Катаре.

Команда попала в группу D, где встретится с Францией, Австралией и Данией. Первый матч «Орлы Карфагена» проведут 22 ноября против сборной Дании.

Турнир стартует 20 ноября. Матч открытия между Катаром и Эквадором начнётся в 19:00 по московскому времени.

Вратари: Аймен Дамен («Спортиф Сфаксиен»), Моуэз Хассан («Африка»), Бечир Бен Саид («Монастир», Тунис), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).

Защитники: Али Абди («Кан», Франция), Мохамед Дрегер («Люцерн», Швейцария), Али Маалул («Аль-Ахли», Египет), Ваджди Кешрида («Атромитос», Греция), Надер Гандри («Африканский клуб»), Яссин Мерия («Эсперанс»), Билель Ифа («Кувейт», Кувейт), Дилан Бронн («Салернитана», Италия), Монтассар Тальби («Лорьян», Франция).

Полузащитники: Эллис Схири («Кёльн», Германия), Гайлен Шаалели («Эсперанс»), Аисса Лайдуни («Ференцварош», Венгрия), Мохамед Али Бен Ромдане («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духаиль», Катар), Ханнибал Межбри («Бирмингем», Англия).

Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби», Катар), Сейфеддин Жазири («Замалек», Египет), Наим Слити («Эттифак», Саудовская Аравия), Иссам Жебали («Оденсе», Дания), Таха Яссин Хенисси («Кувейт», Кувейт), Анис Бен Слимане («Брондбю», Дания), Вахби Хазри («Монпелье», Франция).

Сборная Туниса объявила состав на ЧМ-2022

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:31
Тальби очень недооцененный системой Слуцкого игрок. Если у нас по меркам РПЛ топ Осипенко, то Монтассар в хороших тренерских руках в прошлом сезоне был бы в пятерке лучших защитников. Что и подтверждает во Франции. Яркий игровик с хорошим продвижением мяча и не медленный.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:12
Я только обратил внимание, что 20 ноября я буду на работе...
monah-10
monah-10
вчера в 21:48
Наверное единственная команда без имен на ЧМ.
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