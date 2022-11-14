Сборная Туниса объявила состав на ЧМ-2022

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вчера, 21:14

Сборная Туниса объявила состав на чемпионат мира в Катаре.

Команда попала в группу D, где встретится с Францией, Австралией и Данией. Первый матч «Орлы Карфагена» проведут 22 ноября против сборной Дании.

Турнир стартует 20 ноября. Матч открытия между Катаром и Эквадором начнётся в 19:00 по московскому времени.

Вратари: Аймен Дамен («Спортиф Сфаксиен»), Моуэз Хассан («Африка»), Бечир Бен Саид («Монастир», Тунис), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).

Защитники: Али Абди («Кан», Франция), Мохамед Дрегер («Люцерн», Швейцария), Али Маалул («Аль-Ахли», Египет), Ваджди Кешрида («Атромитос», Греция), Надер Гандри («Африканский клуб»), Яссин Мерия («Эсперанс»), Билель Ифа («Кувейт», Кувейт), Дилан Бронн («Салернитана», Италия), Монтассар Тальби («Лорьян», Франция).

Полузащитники: Эллис Схири («Кёльн», Германия), Гайлен Шаалели («Эсперанс»), Аисса Лайдуни («Ференцварош», Венгрия), Мохамед Али Бен Ромдане («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духаиль», Катар), Ханнибал Межбри («Бирмингем», Англия).

Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби», Катар), Сейфеддин Жазири («Замалек», Египет), Наим Слити («Эттифак», Саудовская Аравия), Иссам Жебали («Оденсе», Дания), Таха Яссин Хенисси («Кувейт», Кувейт), Анис Бен Слимане («Брондбю», Дания), Вахби Хазри («Монпелье», Франция).